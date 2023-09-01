По поручению Председателя Правительства Минэкономразвития подготовило документ, регламентирующий формирование лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов, водопотребления и водоотведения на 2024 год для организаций бюджетной сферы. Как показал опыт прошлого отопительного сезона, когда республика столкнулась с энергетическим кризисом, бюджетные организации могут потреблять меньше коммунальных услуг, при этом не нарушая привычный ритм работы.
Александр Розенберг напомнил, что лимиты потребления энергоресурсов должны рассчитываться исходя из функций, которые выполняет муниципальная или государственная структура. На данный момент они ориентируются на факт потребления, сообщает пресс-служба Правительства ПМР.
«Мы привыкли, не оплачивая коммунальные услуги, потреблять сколько набежало, а зачастую на счетчик не смотрим годами», — поделился наблюдениями Премьер.
Снижение объемов подачи газа в Приднестровье вскрыло потенциал, который сегодня будет использован для экономии бюджетных ресурсов. Первый Вице-премьер – министр экономического развития Сергей Оболоник представил членам Правительства подготовленный его ведомством документ. Плановые объемы потребления энергоресурсов и коммунальных услуг предложены на уровне фактического потребления в 2022 году с учетом уменьшения объемов на 5%.
«Нормы, конечно, ужесточенные, но и обстоятельства функционирования потребителей в 2024 году, да и в 2023 году, продолжают оставаться сложными. У нас есть дефицит ресурсов. Вряд ли эта ситуация будет иметь положительную динамику в ближайшее время, — отметил Сергей Оболоник. — У этой нормы есть две цели: сокращение бюджетных расходов и более рациональное отношение к ресурсам».
В планах – методично и системно проводить расчеты, а лимиты будут доводиться в объеме достаточном для осуществления того или иного вида деятельности.
«В этих условиях, в которых мы сейчас находимся, у нас вариантов нет, кроме как рационально и эффективно использовать то, что есть, дабы не тратиться на самообеспечение в рамках бюджетной сферы, а побольше оставить ресурсов на производство, чтобы предприятия могли функционировать и зарабатывать деньги, платить налоги. В этой связи мы и далее будем проводить работу по рациональному и эффективному использованию энергоресурсов в бюджетной сфере. К этому нужно быть готовыми», — подчеркнул Глава Правительства.
Премьер нацелил руководителей бюджетных учреждений не ждать распоряжений и официальных документов, а самостоятельно предпринимать меры по повышению эффективности использования энергоресурсов накануне отопительного сезона, а также в целом снижению объемов их потребления.