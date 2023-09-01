Правящая партия Грузии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» начинает процедуру импичмента в отношении президента Саломе Зурабишвили, несмотря на отказ кабинета министров. Причиной стал несогласованный визит главы государства в Евросоюз, о чем 1 сентября заявил глава политсилы Ираклий Кобахидзе.
«На заседании политического совета партии мы приняли решение инициировать процедуру импичмента в отношении президента Грузии», — сообщил Кобахидзе на брифинге, пишет iz.ru.
По его словам, импичмент стал единственным эффективным правовым механизмом реагирования на нарушение Зурабишвили, который предусматривает Грузия. Кобахидзе отметил, что импичмент требует поддержки 100 парламентариев, то есть две трети всего парламента. При этом парламентское большинство составляет 84 места, это значит, что без голосов радикальной оппозиции исполнить импичмент будет невозможно.
Днем ранее партия пригрозила Зурабишвили импичментом из-за того, что та нарушает конституцию страны, посещая европейские страны без согласия правительства. За день до этого Зурабишвили заявила, что с 31 августа планирует начать встречи с лидерами европейских государств, которые, по данным администрации президента, будут связаны со статусом Грузии как кандидата на вступление в ЕС. Правительство в ответ на это выступило с заявлением об отказе Зурабишвили в этих визитах.
Секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе в тот же день подчеркнул, что Зурабишвили часто посещает европейские страны без согласия правительства, а именно оно определяет внешнеполитический курс Грузии.
В июне 2022 года Евросоюз предоставил статус кандидата в члены ЕС Украине и Молдове, но при этом отказал Грузии, признав ее европейскую перспективу. Тбилиси получил от Брюсселя 12 рекомендаций, выполнение которых позволит Грузии получить этот статус. Среди них борьба с коррупцией, укрепление верховенства закона, принятие закона против олигархов.