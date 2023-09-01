Загрузка. Пожалуйста, подождите...
0
В Тирасполе произошло серьезное ДТП с участием мотоцикла
Фото: пресс-центр МВД ПМР
ДТП произошло днём 2 сентября в столице, на пересечении улиц Карла Маркса и Луначарского.
Управлявшая мотоциклом «Хонда» 41-летняя женщина не выполнила требование дорожного знака 2.4 «Уступите дорогу», продолжила движение и столкнулась с «Тойотой», передает пресс-центр МВД ПМР.
Очевидцы вызвали скорую и ГАИ.
Мотоледи госпитализирована в травматологическое отделение Республиканской клинической больницы. У неё перелом обеих ног.
Транспортные средства получили механические повреждения, помещены на охраняемую стоянку столичного отдела ГАИ.
По факту ДТП проводится разбирательство.
- Сегодня, 17:41
- DTV
- Просмотров: 0
- Комментариев: 0
-
-
-
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.