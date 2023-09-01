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В Тирасполе произошло серьезное ДТП с участием мотоцикла

В Тирасполе произошло серьезное ДТП с участием мотоцикла
Фото: пресс-центр МВД ПМР

ДТП произошло днём 2 сентября в столице, на пересечении улиц Карла Маркса и Луначарского.

Управлявшая мотоциклом «Хонда» 41-летняя женщина не выполнила требование дорожного знака 2.4 «Уступите дорогу», продолжила движение и столкнулась с «Тойотой», передает пресс-центр МВД ПМР.

Очевидцы вызвали скорую и ГАИ.

Мотоледи госпитализирована в травматологическое отделение Республиканской клинической больницы. У неё перелом обеих ног.

Транспортные средства получили механические повреждения, помещены на охраняемую стоянку столичного отдела ГАИ.

По факту ДТП проводится разбирательство.
  • Сегодня, 17:41
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