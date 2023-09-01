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В Молдове могут подорожать макароны

В Молдове могут подорожать макароны
Фото: открытые источники

На этот раз повышение цен будет связано не с внутренними, а с внешними причинами. Розничные цены на макароны в Европе уже выросли примерно на 20%, и могут продолжить расти — виной тому дефицит пшеницы твёрдых сортов.

О росте цен сообщает исследовательская компания Nielsen. Портал Agricultural Today также пишет о «шоке для рынков» из-за дефицита пшеницы. По данным портала, недостаток связан с засухой у главного экспортёра - Канады и непогодой в Европе, сообщает mybusiness.md.

Международные эксперты прогнозируют, что мировое производство твёрдой пшеницы в этом и следующем году будет на самом низком уровне за последние 22 года.

«Существует серьёзная нехватка твёрдой пшеницы в Тунисе, тяжёлая ситуация в Алжире, серьёзная нехватка в Марокко, плохое или очень плохое качество в Италии и, по сути, списание урожая в Испании», — говорит аналитик Нил Таунсенд.

В Италии, например, тонна твёрдой пшеницы сейчас стоит 412 евро. Это на 70 евро больше, чем в июле. Тем временем итальянское правительство созвало экстренное совещание, поскольку цены на основные продукты питания в стране выросли более чем в два раза по сравнению с уровнем национальной инфляции.

Напомним, что настоящие макароны производят из пшеницы твёрдых сортов, а обвал цен, который случился в стране по причине украинского демпинга, приходится на пшеницу мягких сортов. Её выращивают и в Молдове. Твёрдые сорта - в России, но её импорт в Молдову, как известно, затруднён.

Основной импорт готовых макаронов в Молдову происходит из Румынии, России, Украины, Италии.
  • Сегодня, 19:51
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