Преподаватели школ в Молдове потребовали увеличить им среднюю заработную плату на 20%, в противном случае они намерены организовать забастовку к отмечаемому 5 октября Дню учителя. Об этом заявил в ходе брифинга глава Федерации профсоюзов образования и науки Молдовы Геннадий Донос, сообщает ТАСС
"Основное требование - повышение зарплат учителей на 20%, до среднего уровня по экономике в 11,4 тыс. леев (около $650 - прим. ТАСС).
Если на наши требования не будет четкого ответа от властей до Дня учителя, он может превратиться не в день празднования, а в день восстания", - сказал Донос в интервью местному бюро радио "Свободная Европа" (подразделение "Радио Свобода/Свободная Европа", признано в РФ СМИ-иноагентом). Он подчеркнул, что решение о протестах будет принято после встречи с руководством министерства образования.
В настоящее время средняя зарплата учителя в Молдове составляет 8,4 тыс. леев (около $490).
Диалог учителей и министра образования Дана Перчуна может состояться уже на текущей неделе, сообщает sputniknews.ru
"У нас 7 сентября состоится широкое заседание республиканского профсоюзного актива, господин министр об этом знает и принял приглашение прийти. На собрании в качестве основной проблемы будут обсуждаться зарплаты. На сегодняшний день существуют только намерения. Это хорошо, но они должны малыми шагами воплощаться в жизнь", – отметил Донос.
Отвечая на вопрос ведущего, допускает ли профсоюзный лидер, что учителя выйдут на протесты, подобные тем, что проходили недавно в Румынии, Геннадий Донос ответил утвердительно.
"Допускаю, допускаю. У нас есть профсоюзное движение, активисты, разделяющие разные мнения. Часть считает, что основной рычаг – это переговоры, но если не сможем прийти к компромиссу, если не будет четкого ответа – когда будут повышения, то люди потребуют от нас действий, в том числе на улице", – подчеркнул профсоюзный лидер.
Он напомнил, что прошлый протест учителей проходил в декабре 2022 года, он не был массовым, однако состоялось заседание парламентской комиссии и повышение зарплат было одобрено.
Геннадий Донос также отметил, что профсоюзы приветствуют недавние заявления министра Дэна Перчуна относительно повышения зарплат учителей в 2024 году, но выразил сожаление, что прозрачности и конкретики в этом решении нет.
Педагоги требуют повышения средней заработной платы до уровня средней по экономике, это порядка 11 500 леев (примерно 645 долларов).