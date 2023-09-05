Компания PariMatch подала в суд на президента Владимира Зеленского с требованием отменить санкции, введенные из-за ее связей с Россией и Беларусью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные в Едином государственном реестре судебных решений.
Иск подан от имени кипрской Weplay Media Holding Limited, на которую зарегистрирован торговый знак PariMatch.
Суд назначил рассмотрение иск PariMatch к главе государства 5 сентября.
Как поясняет издание «РБК-Украина», таким образом букмекерская компания пытается опротестовать санкции, которые были введены против нее в марте этого года киевским режимом.
Тогда под санкциями оказались многие российские букмекерские конторы, а также оператор государственных лотерей «Спортлото». Ограничения будут действовать от 5 до 50 лет; против PariMatch санкции введены сроком на 50 лет, пишет eadaily.com
По данным самой PariMatch, на ее счетах было заблокировано 250 млн гривен (около $ 7 млн) клиентских средств. Операционная деятельность на Украине была остановлена.
В исковом заявлении утверждается, что указ о санкциях был издан «без надлежащих и достаточных на то оснований», а украинская сторона не прояснила обстоятельств, ставших причиной для введения ограничений.
В PariMatch утверждают, что после после начала СВО компания прекратила всякое сотрудничество с российскими компаниями, а среди ее бенефициаров нет россиян, зато есть украинцы, что подтвердила проверка регулятора.
Украинская сторона со своей стороны утверждала, что санкции были введены против компаний, которые используя схемы игорного бизнеса, работали против Украины.
По словам Зеленского они «выводили средства из нашего государства и финансировали различные российские комбинации». В санкционный список попали более 280 юридических и 120 физических лиц.