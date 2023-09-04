В Сочи прошла первая почти за год очная встреча лидеров России и Турции. Позиция Москвы насчет зерновой сделки осталась неизменной, но Анкара не теряет надежды ее возобновить. Какие результаты принесли переговоры, разбирался РБК
Как готовилась встреча в Сочи
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 4 сентября провели переговоры в Сочи. Они встретились впервые с октября 2022 года, когда оба участвовали в совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, прошедшем в Астане. Эрдоган в последние месяцы несколько раз заявлял, что Путин приедет на переговоры в Турцию в конце августа, но в Кремле не подтверждали ни время, ни место встречи. С начала года российский президент страну не покидает. В итоге издание Yeni Safak со ссылкой на источники в администрации турецкого лидера сообщило, что Эрдоган сам направится в Россию.
Перед сочинским саммитом Москву для подготовки переговоров посетил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, который встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу. На пресс-конференции после переговоров Фидан сообщил, что главной темой стало возобновление действия зерновой сделки, участие в которой Россия приостановила 17 июля. Ее возобновление — один из приоритетов Турции, о чем не раз говорил Эрдоган. Однако полное исполнение договоренностей не зависит от Анкары, нужны гарантии западных стран, поэтому накануне переговоров эксперты не ждали принятия каких-либо окончательных решений.
Фидан сообщил, что с Лавровым они рассмотрели технические детали, которые должны обсудит на переговорах лидеры. Он также объявил о подготовке ООН новых предложений для России, которые могли бы побудить ее вернуться в соглашение. Лавров ответил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш уже довел до него предложения и направил соответствующее послание.
«Мы объяснили честно и генеральному секретарю, и нашим турецким друзьям, что по-прежнему в этом послании нет ни одной гарантии, есть только обещания стараться быстрее, стараться активнее», — сказал российский министр.
Турецкая газета Daily Sabah со ссылкой на источники сообщила, что предложения ООН включают несколько пунктов: начало переговоров о снятии санкций с российских производителей сельхозпродукции, оценка ущерба аммиакопроводу Тольятти — Одесса в результате диверсии 5 июля и переподключение Россельхозбанка к SWIFT.
Турецкое агентство Anadolu также сообщило о переподключении Россельхозбанка к SWIFT и разморозке активов российских компаний.
«Раньше это все тоже «подразумевалось», только так и не заработало», — отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. А источники ТАСС в ООН сообщили, что пока переподключение Россельхозбанка к SWIFT не планируется, рассматриваются альтернативные варианты.
На чем расстались президенты
Утром 4 сентября турецкая газета Milliyet сообщила, что Эрдоган на переговорах с Путиным хочет предложить свое посредничество в урегулировании украинского конфликта; также должно было обсуждаться создание в Турции совместного с Россией газового хаба и взаимодействие в Сирии. На немедленные результаты стороны выйти не планировали, — пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил «РИА Новости», что по итогам переговоров не планируется подписание каких-либо документов.
Переговоры в санатории «Русь» начались в расширенном составе и продолжились тет-а-тет за рабочим обедом. В начале встречи Путин сказал, что открыт для переговоров о зерновой сделке. На это турецкий лидер ответил, что сообщение по итогам встречи «станет шагом навстречу всему миру, особенно развивающимся африканским странам». Также Путин заявил, что Москва рассчитывает в ближайшее время завершить переговоры о создании газового хаба в Турции.
На итоговой пресс-конференции российский лидер подтвердил, что во время встречи большое внимание было уделено зерновой сделке и ситуации на Украине. Однако ни по одному из пунктов прогресса достичь не удалось, следует из заявлений президентов.
Говоря о зерновой сделке, Путин повторил то, что раньше говорил лидерам африканских стран: приостановка Москвой участия в соглашении не отразилась на глобальных продовольственных рынках. Вернуться в сделку Москва готова, как только будут выполнены ее требования.
«Хотел бы вновь подтвердить нашу принципиальную позицию — мы будем готовы рассмотреть возможность реанимировать зерновую сделку. Я сегодня об этом еще раз сказал президенту. И сделаем это сразу же, как только будут полностью выполнены все зафиксированные в ней договоренности», — сказал он. И повторил, что западные страны продолжают блокировать реализацию части соглашений, касающейся российского экспорта сельхозпродукции, и что Россия достигла соглашения с шестью африканскими странами о безвозмездной отправке российского зерна. Эрдоган пообещал помочь. «Москва готова направить 1 млн т зерна в нуждающиеся страны. Мы тоже готовы внести свою лепту. Мы сказали, что можем перемолоть это зерно и отправить в бедные африканские страны в виде муки. В этом вопросе надеемся на совместную работу», — сказал он.
Турецкий лидер вновь напомнил, что Анкара совместно с ООН подготовила пакет предложений для возвращения России в зерновую сделку. «По этому вопросу я на двусторонней встрече с моим другом искренне поделился нашими взглядами. Убежден, что благодаря новому процессу можно достичь результата. Верю, что в ближайшее время мы сможем найти решение, которое будет отвечать ожиданиям Турции», — отметил Эрдоган.
Касаясь украинской темы, Путин также напомнил ранее заявленную позицию. «Что касается посреднических услуг, то мы никогда от них не отказывались. Мы знаем о посреднических предложениях и инициативах Китайской Народной Республики, африканских государств. Ну, конечно, мы благодарны и президенту Турции за его усилия на этом направлении», — сказал он и напомнил, что при содействии Турции в 2022 году на российско-украинских переговорах были подготовлены документы, но «затем Украина отправила их на свалку».
Зато прогресс в результате переговоров получило сотрудничество в энергетике. Эрдоган сообщил, что обсудил с Путиным строительство новой АЭС в Синопе. Путин рассказал, что «Газпром» передал турецкой газовой компании Botas «дорожную карту» проекта газового хаба в Турции, отметив, что Россия «была и будет» надежным поставщиком газа. Следующий этап — учреждение совместной рабочей группы, согласование правовых рамок функционирования хаба, схем осуществления торгов и передачи приобретенного газа.
Тюрколог Яшар Ниязбаев в разговоре с РБК отметил, что перед сочинской встречей были ожидания, что если Эрдоган едет в Россию, то большая часть проблем, касающихся возобновления зерновой сделки, решена и что турецкий президент привезет гарантии от союзников по НАТО. Однако они не подтвердились.
«Мы услышали, что Россия не намерена давать очередной аванс, а хочет сама его получить. Единственное, с турецкой стороны отмечается, что будет разработан новый пакет предложений, который удовлетворит всех. Если он готовится, то почему не был озвучен сейчас? Видимо, нужно какое-то время», — сказал эксперт. Он предположил, что раньше Путин соглашался на продление зерновой сделки в том числе за счет теплых отношений с Эрдоганом.
«Сейчас мы этого не увидели. Эрдоган не смог убедить Путина своей харизмой, и, наверное, виной здесь то, что случилось, когда Зеленский посетил Турцию и вывез командиров «Азова» вопреки соглашениям с Москвой. Это пошатнуло доверие», — предположил эксперт. Встреча в Сочи не принесла каких-либо подвижек, резюмировал Яшар Ниязбаев.