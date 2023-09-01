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Газотранспортной системой Молдовы управляет румынская компания

Газотранспортной системой Молдовы управляет румынская компания

Румынская компания Vestmoldtransgaz (ранее принадлежавшее молдавскому правительству ГП "Вестмолдтрансгаз") получила в управление газотранспортную систему Молдавии сроком на пять лет, сообщает interfax.ru

Как сообщила пресс-служба министерства энергетики Молдавии, соответствующий договор аренды подписан с Moldovatransgaz ("Молдоватрансгаз"), дочерней компанией "Молдовагаза".

По условиям контракта Vestmoldtransgaz также получит действующие контракты на техническое обслуживание.

Процесс передачи обусловлен обязательствами Молдавии в рамках третьего энергетического пакета ЕС, предполагающего разделение поставок, транспортировки и дистрибуции на газовом рынке.

В июне 2023 года "Молдовагаз" сообщил, что не успевает в сроки завершить процесс сертификации и отделения "Молдоватрансгаза" от головной компании. В июле правительство страны одобрило законопроект, прописывающий процедуру отзыва лицензии оператора ГТС и передачи ее активов другой компании. Законопроект в первом чтении утвердил парламент Молдавии.

"Молдовагаз" создан в 1999 году. У "Газпрома" 50% акций компаний, у правительства Молдавии - 35,33%, у комитета по управлению имуществом Приднестровья -13,44%.

"Вестмолдтрансгаз" управляет газопроводом Яссы-Унгены-Кишинев между Румынией и Молдавией. Предприятие создано в 2014 году, продано Eurotransgaz (дочерняя структура румынской госкомпании Transgaz) в 2018 году. Акционерами в настоящее время являются Transgaz - 75% и Европейский банк реконструкции и развития(ЕБРР) - 25%.

Румынский национальный газотранспортный оператор Transgaz через свое дочернее предприятие за Прутом находится на завершающем этапе перед тем, как полностью взять на себя управление деятельностью в Республике Молдова. Сюда включается и Приднестровский регион. Об этом эксклюзивно изданию Gândul заявил генеральный директор Transgaz Ион Стериан, передает radiomoldova.md

По словам цитируемого источника, представители Vestmoldtransgaz, контролируемого компанией Transgaz, и Moldovagaz, контрольный пакет акций которого принадлежит "Газпрому", должны подписать соответствующий контракт.
  • Сегодня, 09:16
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