Решение Киева привлечь к ответственности граждан Украины, которые уклонились от военной службы и уехали из страны, например, в Польшу, комментируют польские юристы. По их мнению, украинской стороне надо будет много доказывать.
По данным газеты «Речь Посполита», до 80 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, граждан Украины, могут находиться в Польше на основании недостоверных листов нетрудоспособности к военной службе. Киев должен выдать международный ордер на арест каждого из таких беженцев, а Варшава их рассмотреть. Что будет на деле, с таким вопросом портал «Онет.Пл», обратился к известному польскому адвокату Петре Земле, пишет eadaily.com
«Если на гражданина Украины будет выдан международный ордер на арест, то польские службы задержат его, например, проведя т.н. „придорожную проверку“ гражданина Украины. Позже задержанного допрашивает прокурор, который ходатайствует о предварительном заключении в суд. Предварительное заключение может быть назначено на срок максимум 40 суток. Преследуемое лицо имеет право обжаловать каждое решение, касающееся предварительного ареста. В ходе процедуры экстрадиции могут также применяться и другие превентивные меры, такие как залог, полицейский надзор или запрет на выезд из страны», — рассказал юрист.
Вместе с тем, адвокат отметил, что украинская сторона должна указать, какие преступления предположительно совершил её гражданин.
«Это важно, потому что вопрос [экстрадиции] может иметь место только тогда, когда есть условия так называемой „двойной преступности“. Это означает, что данное деяние является преступлением как в Польше, так и в Украине. Если деяние является преступлением исключительно по законодательству Украины, то экстрадиция за такое деяние не допускается», — подчеркнул Земля.
Польский адвокат уточнил, что если гражданин Украины не желает, чтобы его экстрадировали, он должен потребовать от суда получения объяснений.
«В итоге суды лишь решают, допустима ли экстрадиция преследуемого лица. Решение о самой экстрадиции в конечном итоге принимает министр юстиции, но оно, естественно, ограничивается постановлением суда», — заключил Пётр Земля.
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к западным странам с просьбой депортировать обратно мужчин призывного возраста из-за тяжелых потерь и нехватки личного состава в результате летнего контрнаступления, сообщает издание Asia Times.
«Варшава уже спорит с Киевом, который пытается вернуть мужчин на родину. То же самое происходит и с Молдавией», — пишет обозреватель Стивен Брайан.