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Один мотоцикл «догнал» другой

Один мотоцикл «догнал» другой
фото: mvdpmr.org

ДТП произошло вечером 4 сентября в столице, на пересечении улиц Карла Либкнехта и Мечникова.

Управлявший мотоциклом «Сузуки» 27-летний мужчина не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего мотоцикла «Кавасаки», водитель которого снижал скорость, чтобы повернуть налево.

Чтобы избежать столкновения, водитель «Сузуки» положил мотоцикл на левый бок, но это не помогло. Сначала его транспорт врезался в «Кавасаки», после оказался на полосе встречного движения и ударил «Фольксваген».

Очевидцы вызывали скорую и ГАИ. Пострадавшего в результате аварии водителя «Сузуки» доставили в РКБ. Мужчину с черепно-мозговой травмой, ссадинами на ноге и губе госпитализировали в отделение смешанных травм.

Второй мотоциклист, 37-летний мужчина, и 38-летний водитель «Фольксвагена» не пострадали.

По факту ДТП проводится разбирательство.

Один мотоцикл «догнал» другой

Один мотоцикл «догнал» другой
фото: mvdpmr.org
  • Сегодня, 11:45
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