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Президент провел расширенное совещание по проекту бюджета на 2024 год

Президент провел расширенное совещание по проекту бюджета на 2024 год
фото: president.gospmr.

5 августа состоялась большая рабочая дискуссия по проекту главного финансового документа страны на предстоящий год. Совещание, организованное в режиме видеоконференции, провел Президент ПМР Вадим Красносельский. К разговору пригласили больше полусотни должностных лиц, представляющих органы государственной власти и местного самоуправления, сообщает пресс-служба главы государства.

Основные докладчики – председатель Правительства ПМР Александр Розенберг и глава Минфина Алена Рускевич. Участникам совещания были представлены основные параметры будущего бюджета. За основу взяты показатели 2023 года. Отмечено, что ожидается снижение доходной части по сравнению с показателями 2023-го на 558 миллионов рублей. 180 миллионов – прописанная в проекте неудовлетворенная потребность в денежных средствах на реализацию программ развития.

Проектный размер ФКВ-2024 – 275 миллионов рублей. Финансирование зарплат бюджетникам предполагается на уровне текущего периода за исключением незначительного числа отдельно выделенных категорий.

Обсуждаются варианты экономии государственных средств. 17 миллионов, к примеру, – это снижение расходов на оплату связи и коммунальных услуг органами госвласти (речь идет о практическом сокращении потребления). Затраты на приобретение жилья сиротам запланированы в большем объеме, чем в нынешнем году.

Во второй части совещания обсудили финансирование жизнедеятельности конкретных городов и районов. Точечно проговаривали аспекты, вызывающие вопросы какой-либо из сторон.

Работа над законопроектом продолжается. Вадим Красносельский напомнил, что первостепенными задачами являются исполнение государством социальных обязательств и обеспечение действия программ развития.
  • Сегодня, 12:32
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