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В Бендерах задержан бригадир-мошенник

В Бендерах задержан бригадир-мошенник

В Бендерах задержан бригадир-мошенник. Мужчина зарабатывал тем, что формировал группы людей для сезонной работы на полях. Желающих собирал по всему Приднестровью, в поисках тружеников даже ездил по сёлам.

Всем, кто откликнулся, обещал стабильный доход и массу привилегий. Зарплата – 250 рублей ПМР в день, еда и сигареты – за счёт фирмы, сообщает пресс-служба МВД ПМР

Соискатели нашлись быстро. Поверили на слово, настаивать заключить трудовой договор не стали. Работать им предстояло в Кицканах. Сначала на полях фермерского угодья убирали лук, потом взялись за капусту. К работе наёмный персонал приступил в первых числах августа.

Бригадир-мошенник с людьми рассчитываться не спешил. Если авансы – то небольшие, курить много – вредно, питание – по-летнему лёгкое. За время работы он присвоил себе около 50 тысяч рублей ПМР.

Добросовестные трудящиеся устали ждать расчёт. Поднимать на вилы нечистого на руку работодателя персонал не стал, за справедливостью обратился в милицию.

Информацию о предприимчивом «бизнесмене» оперативники проверили, факт подтвердился. 45-летнего мужчину задержали.

За мошенничество с чужими зарплатами он понесёт уголовную ответственность.


  • Сегодня, 17:26
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