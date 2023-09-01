Молдавские граждане получат удостоверения личности нового образца. Это удостоверение личности, которое будет соответствовать европейским требованиям в этой области.
Положения содержатся в законопроекте, представленном для публичных консультаций, передает ipn.md
Согласно проекту, владелец удостоверения личности сможет идентифицироваться на его основе как на территории страны, так и в странах, где сможет путешествовать на основе международных соглашений. В настоящее время граждане Республики Молдова имеют возможность путешествовать на основе удостоверений личности в Украину и Турцию.
С введением в обращение удостоверения личности с интегрированными биометрическими данными владельца, можно будет расширить список государств, в которых граждане Республики Молдова смогут воспользоваться правом на свободное передвижение на основании этого удостоверения личности.
Инициатива предлагает исключить из всех видов удостоверений личности и разрешений на проживание данные, относящиеся к прописке и / или временному месту жительства владельца, поскольку эти данные будут доступны в электронном виде через механизмы взаимодействия на правительственной платформе „MConnect” между Государственным реестром населения и государственными органами, а также путем обеспечения доступа к данным из Государственного реестра населения юридическим лицам публичного и частного права.
Избиратели будут представлять удостоверения личности избирательному бюро избирательного участка для регистрации их участия в голосовании и для проверки регистрации в базовом списке избирателей. Штамп, подтверждающий участие в выборах, больше не будет применяться в сопроводительном листе или во временном удостоверении личности, как это делается в настоящее время.
С момента вступления в силу законодательных изменений все типы удостоверений личности и вид на жительство будут выдаваться без сопроводительного листа, подтверждающего прописку/временное место жительства. Документы, которые уже находятся в обращении, будут признаны недействительными по закону на том основании, что информация о новом домашнем адресе/временном месте жительства будет обновляться в результате предоставления этой услуги только в Государственном реестре населения без применения соответствующих упоминаний в ранее выпущенных сопроводительных листах.
Согласно проекту, все виды удостоверений личности, выданных гражданам Республики Молдова до момента выдачи первого удостоверения личности, электронного удостоверения личности, временного удостоверения личности – считаются действительными в соответствии с их сроком действия, если не вмешиваются ситуации, в которых, согласно правовым положениям, они становятся недействительными.