Индийские власти могут предложить официально изменить англоязычное название страны на Бхарат – так государство называется на языке хинди. Данный вопрос может быть вынесен на специальную сессию парламента, которая состоится через несколько дней, информирует МИР24
В Конституции Индии говорится, что официальными языками в стране являются английский и хинди. На английском страна называется Индия, а на хинди Бхарат. Традиционно на официальном уровне использовалось английское название, внутри же страны более распространен вариант «Бхарат».
Согласно основному закону Индии, властям необходимо простое большинство в обеих палатах парламента, чтобы принять резолюцию о переименовании. После этого кабинет министров должен внести поправки в Конституцию как минимум в 10 местах, где в английской версии присутствует формулировка «правительство Индии».
Во вторник термин «президент Бхарата» впервые был использован в официальном приглашении на ужин от имени главы государства Драупади Мурму, на который приглашены главы государств G20.
«Президент Бхарата имеет честь пригласить на ужин в субботу, 9 сентября», – сказано в тексте. Также это слово использовалось в буклете «Бхарат – мать демократии», его вручили иностранным делегатам, сообщает агентство PTI.