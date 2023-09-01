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Индия может изменить англоязычное название страны на Бхарат

Индия может изменить англоязычное название страны на Бхарат
фото: : Shutterstock/FOTODOM

Индийские власти могут предложить официально изменить англоязычное название страны на Бхарат – так государство называется на языке хинди. Данный вопрос может быть вынесен на специальную сессию парламента, которая состоится через несколько дней, информирует МИР24

В Конституции Индии говорится, что официальными языками в стране являются английский и хинди. На английском страна называется Индия, а на хинди Бхарат. Традиционно на официальном уровне использовалось английское название, внутри же страны более распространен вариант «Бхарат».

Согласно основному закону Индии, властям необходимо простое большинство в обеих палатах парламента, чтобы принять резолюцию о переименовании. После этого кабинет министров должен внести поправки в Конституцию как минимум в 10 местах, где в английской версии присутствует формулировка «правительство Индии».

Во вторник термин «президент Бхарата» впервые был использован в официальном приглашении на ужин от имени главы государства Драупади Мурму, на который приглашены главы государств G20.

«Президент Бхарата имеет честь пригласить на ужин в субботу, 9 сентября», – сказано в тексте. Также это слово использовалось в буклете «Бхарат – мать демократии», его вручили иностранным делегатам, сообщает агентство PTI.
  • Сегодня, 19:04
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