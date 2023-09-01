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фото: mvdpmr.org

В ситуационном центре МВД 5 сентября состоялось заседание Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению противопожарной безопасности (ГКЧСиОПБ). Обсудили ряд актуальных вопросов: предварительные итоги мероприятий по обеспечению безопасности граждан на водных объектах, выполнение протокольных поручений предыдущего заседания комиссии, подготовку к осенне-зимнему периоду. Председательствовал – заместитель министра внутренних дел-начальник Главного управления по ЧС. В работе комиссии также приняли участие представители органов государственной власти и управления.

С 29 мая по настоящее время на территории республики зафиксировано 11 случаев гибели людей на воде: восемь находились в алкогольном опьянении, также в списке погибших два несовершеннолетних. В 2022-м утонули шесть человек. И в этом, и в предыдущем году все несчастные случаи произошли в местах, необорудованных для купания, информирует пресс-служба МВД ПМР

В 2023-м сотрудниками ГУпЧС были спасены 11 человек, из них восемь несовершеннолетних. Все случаи произошли на территориях городских пляжей. В прошлом, 2022-м, году сохранили жизнь шести человекам.

Также обсуждалась подготовка к осенне-зимнему периоду 2023–2024 годов. Представители комиссии приняли решение о том, что необходимо до 29 сентября 2023 года подготовить списки граждан льготных категорий, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления. Для социально незащищённых людей организовать заблаговременную заготовку необходимого запаса дров. Кроме того, обеспечить обустройство пунктов обогрева и временного размещения граждан.

Ещё один вопрос, который рассмотрели на заседании члены Государственной комиссии, итоги исполнения протокольных поручений в части ликвидации стихийных свалок в городах и районах Приднестровья. Также говорилось о мерах, которые были приняты для обеспечения содержания полигонов твёрдых бытовых отходов и недопущения их возгорания. Ряд поручений был снят с контроля ввиду их исполнения.

В июне во всех районах республики были проведены совместные пожарно-тактические учения сотрудников ГУпЧС и ГУП «Приднестровье-лес». Тренировки проводились с целью совместной отработки навыков тушения лесных пожаров.
  • Сегодня, 19:40
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