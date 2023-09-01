В Республике Молдова 4 сентября внесены изменения в раздел НДС и акцизных сборов, касающихся магазинов беспошлинной торговли, предусмотренные Законом №302/2022 о внесении изменений в ряд нормативных актов.
“С 4 сентября текущего года доставка товаров, их размещение и реализация в магазинах беспошлинной торговли будут облагаться НДС”, - цитирует сообщение Государственной налоговой службы (ГНС) rupor.md
Также облагаются акцизами: размещение подакцизных товаров в магазинах беспошлинной торговли, доставка подакцизных товаров с таможенной территории в магазины беспошлинной торговли, реализация этими магазинами товаров.
При этом подакцизные товары, подлежащие маркировке “акцизная марка”, помещенные в таможенный пункт назначения магазин беспошлинной торговли, подлежат обязательной маркировке.
“Посредством изменений, внесенных в нормативную базу, было исключено право на возмещение НДС и акцизного налога при поставках товаров с территории Республики Молдова в магазины беспошлинной торговли, осуществленных начиная с 4 сентября 2023 г.”, – уточняет ГНС.