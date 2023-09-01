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Йоханнис: "у НАТО есть сценарий"

Йоханнис: "у НАТО есть сценарий"
фото: EPC Moldova

Президент Румынии Клаус Йоханнис заверил, что никаких дронов или обломков не падало на территории Румынии. Так он прокомментировал заявления украинских властей, которые утверждают, что у них есть доказательства того, что на территории Румынии в ночь с 3 на 4 сентября упал и взорвался российский дрон.

Как заверил Йоханнис, отвечая на вопросы журналистов 5 сентября, никакие дроны или их обломки не падали на территории Румынии, информирует newsmaker.md

«Мы полностью контролируем наше воздушное пространство. Мы проверили все. Могу успокоить граждан и заверить, что ничего на территорию Румынии не падало», — сказал Йоханнис.

Президент Румынии отметил, что обсудил этот вопрос с министром обороны страны, выразив обеспокоенность, что атаки происходят вблизи границы Румынии.

«Только сегодня были атаки, которые происходили в 800 метрах от нашей границы. Очень, очень близко. Но мы тщательно следим за ситуацией, и мы очень хорошо защищены в НАТО», — сказал Йоханнис.

На вопрос, есть ли у НАТО план действий на случай, если обломки ракет или дронов упадут на территории Румынии, Йоханнис ответил: «Да, у нас есть сценарий, у нас есть план на случай любого возможного инцидента. Но, конечно, быть наготове не означает, что мы хотим, чтобы такие инциденты произошли».

Ранее Украина сообщила, что в ночь на 4 сентября во время атаки России в районе Измаильского порта российские беспилотники упали и взорвались на территории Румынии. Минобороны Румынии опровергло эту информацию.

После опровержения румынской стороной министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заверил, что у Украины есть доказательства падения дрона на территории Румынии. «Я думаю, что конкретно в этом случае они [Румыния] сейчас изучают все аспекты произошедшего. Бессмысленно отрицать, что туда что-то упало. И мы авторитетно утверждаем, с доказательствами, что это прилетели дроны Shahed. У нас есть фотодоказательства того, что там что-то упало», — сказал Кулеба, отметив, что «в целом есть тенденции к попыткам противостоять эскалации интерпретации тех или иных событий со стороны партнеров, чтобы не быть вовлеченными в непосредственный конфликт».
  • Сегодня, 08:34
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