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Правительство США начало разработку «шпионской» одежды

Правительство США начало разработку «шпионской» одежды
фото: MIT

Правительство США объявило о разработке «умной» одежды, превращающей любую вещь в средство прослушивания и наблюдения. Об этом сообщает Daily Mail.

Компьютеризированная одежда на ощупь, как обычная одежда, но у нее будет возможность записи аудио-, видео- и геолокационных данных. В планах компании — производство рубашек, брюк, носков и нижнего белья с крошечными камерами, датчиками, микрофонами, а также с зарядными блоками, питающимися от тела носителя, пишет gazeta.ru

Эксперты также утверждают, что активные умные ткани (AST) будут собирать информацию, которую человек обычно не замечает, повышая эффективность его работы.

Национальное разведывательное управление потратило $22 миллиона на эту программу, предназначенную для тайных агентов, сотрудников правоохранительных органов и техников скорой медицинской помощи.
  • Сегодня, 08:49
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