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Германия резко нарастила закупку удобрений у России

Германия резко нарастила закупку удобрений у России
фото: © РИА Новости, гранулированные удобрения

Германия нарастила закупку удобрений у России до рекордных $150 млн.

Германия в первом полугодии в 3,3 раза нарастила закупку российских удобрений по сравнению со средним уровнем за предыдущие пять лет, подсчитало РИА Новости на основе данных немецкой статслужбы.

Так, в январе-июне ФРГ закупила удобрений на 151,3 миллиона долларов, при этом в предыдущие пять лет за первое полугодие немецкий бизнес в среднем закупал российских удобрений на 45,5 миллиона долларов. Показатель стал максимальным как минимум с 2008 года — более старых данных Германия не публикует.

Предыдущий рекорд фиксировали в 2016 году — 105,2 миллиона долларов.

В абсолютном выражении закупки выросли в 2,8 раза по сравнению со средним показателем за предыдущие пять лет — до 361,5 тысячи тонн. Это второй результат в истории, больше было только в 2016 году, когда было закуплено 395 тысяч тонн.

Это позволило России подняться с шестого на третье место среди крупнейших поставщиков удобрений в Германию как в абсолютном, так и в денежном выражении.

Доля страны в немецком импорте удобрений удвоилась — до 14,6% в денежном и 16,5% в абсолютном выражении.

Первое и второе место в зависимости от показателя делят Бельгия, которая поставила 387 тысяч тонн удобрений на 216 миллионов долларов, и Нидерланды, продавшие в Германию 475 тысяч тонн удобрений на 190 миллионов долларов.
  • Сегодня, 09:01
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