Вступили в силу обновленные Правила промышленного рыболовства в бассейне Черного моря, одобренные Министерством юстиции Украины по поручению Министерства агропромышленной политики. Эти правила впервые обновляются с 1998 года, информирует edinaya-odessa
Ранее ежегодно режимы рыболовства в бассейне Черного моря разрабатывались на основании исследований соответствующих научных учреждений. Однако новые правила учитывают актуальность условий и изменений в рыболовной индустрии, произошедших за последние годы.
Обновленные правила устанавливают районы для промысла, способы и сроки лова рыбных ресурсов, типы судов и их технические характеристики для рыбной промышленности, а также ограничения для сохранения природных ресурсов.
Нововведения включают:
внедрены новые экологически безопасные орудия ловли рапаны — бим-тралы,
с целью освоения мигрирующих ресурсов осенью восстановлен промысел пассивными орудиями ловли — гардами, которые являются наиболее экологичными и не наносят вреда природным запасам кефалевых рыб, не вылавливают молодежь других ценных рыб,
дополнительно введен количественный показатель для раколовок, а именно уменьшена высота крыла до 0,5 м и длины бочки до 1 м, что позволит обеспечить уловистость данного орудия лова и одновременно не позволит использовать их как частичные орудия лова,
для предотвращения повреждения участков существования и охраны колонии филофоры, возрождения флоры и фауны прибрежной акватории Черного моря, запрещено использование повреждающих дно орудий лова в пределах территории ботанического заказника общегосударственного значения "Филофорное поле Зерновая";
каждая промышленная лодка должна быть оборудована GPS-навигатором для ее отслеживания и контроля,
прилив осетровых видов рыб и их гибридов немедленно должен возвращаться в их среду независимо от состояния и т.п.
Эти новые правила направлены на сохранение морских ресурсов и повышение экологической устойчивости рыболовной промышленности в бассейне Черного моря. Детальнее с обновленными Правилами можно ознакомиться по ссылке.