«Газпром» вошел в газовый бизнес на территории Молдовы в интересах российского государства, как мажоритарный акционер сам допустил накопление долгов в Moldovagaz и потерял право требовать большую часть зарегистрированного долга. Таковы главные выводы аудиторов Wikborg Rein Advokatfirma AS and Forensic Risk Alliance, которые изучили структуру долга Moldovagaz перед «Газпромом». Полный отчет об аудите опубликован Министерством экономики.
С главными выводами аудиторов знакомит население Республики Молдова newsmaker.md:
● Учтенный долг Moldovagaz – Gazprom по состоянию на 31 октября 2021 года составляет $756 584 129.
● Из-за отсутствия документации аудиторы не смогли проверить $278 164 061 из зарегистрированного долга, предположительно накопленного до 1 января 2003 года. Большая часть, $275 914 205 — долг перед Faktoring-Finans. Это дает Moldovagaz право требовать списания этого долга.
● Из оставшихся $478 420 068 около $400 000 000 признаны решениями российского арбитража, которые больше не могут быть принудительно исполнены в Молдове. Это дает Moldovagaz право требовать списания этой части долга.
● В период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2020 года Moldovagaz осуществил инвестиции и понес расходы на сумму $143 млн, которые не были утверждены НАРЭ для включения в тариф. Если бы этих расходов удалось избежать, можно было бы выделить больше средств для погашения долга. В той мере, в какой «Газпром», как де факто контролирующий акционер, одобрил эти расходы, Moldovagaz может требовать списания и этой части задолженности.
● Moldovagaz может подать встречный иск на сумму около $160 млн за потерянные доходы от транзита, выплаченные «Газпромом» предприятию «Тираспольтрансгаз – Приднестровье» в нарушение обычной практики.
● С октября 2022 года «Газпром» нарушает обязательства поставки газа перед Moldovagaz. Moldovagaz может предъявить встречный иск и потребовать выплаты штрафов, подлежащих зачету в счет задолженности. Нарушенный контракт находится за пределами временных рамок аудита, и аудиторы не смогли количественно оценить этот потенциальный зачет.
● Аудиторы выявили нарушения при создании Moldovagaz и его предшественника — предприятия «Газснабтранзит». В частности, активы, переданные молдавским государством в уставный капитал этих компаний в оплату газа, ранее поставленного «Газпромом», были оценены вопреки действовавшему на тот момент законодательству Молдовы и могли быть существенно недооценены. Из-за отсутствия документации аудиторы не смогли количественно определить потенциальную недооценку. Предполагаемый долг в размере $47 300 000 ошибочно не был зачтен в счет капитала «Газснабтранзита» при слиянии «Газснабтранзита» и Moldovagaz. Это — дополнительные основания для списания задолженности, предположительно возникшей ранее 1 января 2003 года.
● Штрафы, наложенные до 2006 года, и особенно — до 1999 года, могли быть чрезмерными и должны быть оспорены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Это еще один аргумент в пользу списания долга, предположительно возникшего до 1 января 2003 года, который включает в себя $165 757 466 начисленных процентов и штрафов. С апреля 2005 года Moldovagaz отказался принимать требования «Газпрома» о неустойках. А по требованиям о неустойках, начисленным до 2020 года, истек срок давности в соответствии с применимым российским законодательством.
● При создании Moldovagaz «Газпром» закрепил за собой позицию монопольного поставщика. Судя по всему, «Газпром» допустил накопление долгов, не приняв мер по взысканию платежей или реструктуризации своей дочерней компании Moldovagaz, чтобы защитить свое продолжающееся, предположительно прибыльное, монопольное положение в Молдове. Это делает разумным для «Газпрома» списание всей или значительной части долга.
● «Газпром», судя по всему, вошел в газовый бизнес Молдовы, купив в 1995 году долю в «Газснабтранзите» и действуя в интересах Российской Федерации. В той мере, в какой «Газпрому» придется списать претензии, возникшие в связи с реализацией интересов Российской Федерации, «Газпром» может обратиться за помощью к Российской Федерации.
Напомним, 6 сентября министр энергетики Виктор Парликов сообщил, что правительство Молдовы предлагает «Газпрому» $8,6 млн для урегулирования вопроса об историческом долге Молдовы за газ. По его словам, большая часть долга не подтверждена или не подлежит выплате. Более того, аудиторы пришли к выводу, что у Moldovagaz есть право выдвинуть «Газпрому» свои финансовые требования.
Парликов добавил, что в этом заключается позиция правительства, но и тут «есть место для дискуссий». Теперь в правительстве ждут реакции «Газпрома» на эти предложения. «Мяч на их стороне», — подытожил он.
При этом Парликов отметил, что аудит стоил Молдове €850 тыс., но потом аудиторская компания добавила в счет дополнительные услуги и сумма выросла до €1,15 млн. «Думаю, что для объема проделанной работы это очень и очень… Когда ты платишь миллион евро и получаешь основания для снижения долга на 700 миллионов», — прокомментировал министр.
Если же правительство РМ признает долг $709 млн, это будет означать, что каждое подключенное к газу домохозяйство будет должно по $1 тыс., указал министр. Он отметил, что власти не ожидают подтверждения выводов аудиторов в «Молдовагазе», поскольку контрольный пакет акций принадлежит «Газпрому», сообщает РБК
РБК отправил запрос в пресс-службу «Газпрома».
Ранее, 3 сентября, президент Молдовы Майя Санду заявила, что нанятые для проверки международные аудиторы не нашли у республики долг перед «Газпромом».
В июне экс-президент Молдовы Игорь Додон заявил, что население страны прошедшей зимой втрое переплачивало за газ из-за некомпетентности властей. По его словам, тарифы для населения на газ надо было снизить давно, а предложенная цена в 16,5 лея ($0,9) за 1 куб. м завышена.
«Газпром» и «Молдовагаз» каждый год с 2011-го продлевали соглашение о поставках газа. В очередной раз это сделали осенью 2021 года на пять лет. Договор устанавливал формулу расчета, основанную на биржевых ценах и предполагающую изменение стоимости поставок от месяца к месяцу. Близкий к переговорам источник госагентства ТАСС рассказывал, что документ предусматривает выплату Молдовой долга за поставки прошлых лет, пишет РБК
Молдавские власти согласились перейти к диалогу о задолженности при условии проведения независимого аудита. «Газпром» пригрозил при невыплате $709 млн отказаться от продления контракта и остановить поставки.
Президент Молдовы Майя Санду считает, что российская сторона хотела обмануть Кишинев. «Оставили нас без газа. Зима на носу. «Давайте быстро подписываете, что вы за четыре года вернете $800 млн, и у вас будет газ». Мы сказали, что не можем это подписать, поскольку это ужасно большие деньги и мы не можем на такое подписаться. Нам сказали: «У вас не будет газа», — цитирует Санду РБК.
"Газпром" не согласен с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ
В ПАО "Газпром" прокомментировали утверждения молдавской стороны относительно результатов аудита исторической задолженности компании "Молдовагаз" перед российским газовым концерном.
"Газпром" не согласен с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ и намерен и далее отстаивать свои права всеми возможными способами, сообщает Sputnik
Так в компании "Газпром" прокомментировали опубликованный 5 сентября на сайте Министерства энергетики Республики Молдова пресс-релиз, посвященный результатам аудита исторической задолженности АО "Молдовагаз" перед ПАО "Газпром" за газ, поставленный для потребителей правого берега реки Днестр. "Следует отметить, что отчет аудитора не проходил утверждения наблюдательным советом АО "Молдовагаз", как было предусмотрено договоренностями между ПАО "Газпром" и правительством Республики Молдова. В любом случае, как мы уже отмечали, аудитор и условия тендера на закупку его услуг были в одностороннем порядке определены молдавской стороной без согласования с "Газпромом" и "Молдовагазом", – сказано в заявлении ПАО "Газпром".
В сообщении подчеркивается о том, что "выводы аудитора не могут каким-либо образом влиять на размер и обоснованность указанной задолженности, тем более что она подтверждается в регулярно подписываемых "Газпромом" и "Молдовагазом" документах и соответствующих решениях международного арбитража".
"Газпром" категорически не согласен с утверждениями молдавской стороны и намерен и далее отстаивать свои права всеми возможными способами", – сказано в заявлении российского газового концерна.