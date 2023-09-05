В Бендерах открыто одностороннее движение по грунтовой дороге, проходящей между железнодорожными путями и улицей Панина. Как отметил официальный телеграм-канал «Бендеры Инфо», это позволит пропускать в сторону центра города транспорт из микрорайонов Солнечного и Северного. Движение в обратном направлении по-прежнему возможно только в объезд, информирует novostipmr.com
фото: Бендеры Инфо
Напомним, что со вчерашнего дня в связи с ремонтными работами закрыто дорожное движение по 300-метровому участку улицы Панина.
Как рассказал глава госадминистрации города Роман Иванченко, необходимость в ремонте возникла еще три года назад, но включить дорогу в программу, финансируемую из республиканского бюджета, удалось только в июне этого года. Потребовалось время на проведение торгов и заключение договоров с подрядными организациями, которых в республике всего четыре и которые были загружены заказами.
По словам Романа Иванченко, начали с Бендерского Восстания, потому что там меньший объем работ. Этот способ ремонта дороги опробовали на магистрали впервые, нужно было получить опыт. Плюс был свободен только один подрядчик.
Сейчас на улице Панина ведется работа сразу двумя организациями, асфальт снимается специальными фрезами на глубину более полуметра. Из-за работы большого количества техники не представилось возможным организовать движение по одной полосе.
В целом, глава госадминистрации Бендер поручил осуществлять ежедневный мониторинг ситуации на дорогах, чтобы оперативно принимать решения по тем или иным вопросам. Создан канал для оперативного обмена информацией, ежедневно проводятся совещания с транспортными и подрядными организациями. С первыми в части регулировки движения, со вторыми – по сокращению сроков проведения ремонта.
Роман Иванченко предложил бригадам скорой помощи ожидать вызовы в часы пик в разных районах города, чтобы сократить время на дорогу. Сотрудникам ГАИ в случае возникновения ДТП – осуществлять видео- и фотофиксацию, а разбираться в ситуациях позже по материалам.
По мнению главы города, в этот же период необходимо ограничить уборку мусорных контейнеров на магистральных дорогах, чтобы не создавать условий для коллапса, а общественный транспорт - задействовать по максимуму.
При необходимости можно нанести дополнительную разметку, изготовить информационные щиты, установить знаки «Остановка запрещена».
Сотрудникам таможенной и пограничной служб поручено предупреждать водителей об объезде ремонтируемого участка дороги.
Водителям, следующим в Молдову, рекомендуют объезжать Бендеры через село Бычок
Госавтоинспекция рекомендует водителям автомобилей массой до 3,5 тонн (легковым и грузовым), которые направляются в сторону Молдовы, объезжать Бендеры.
Как отмечает пресс-центр МВД, лучше двигаться по маршруту «с. Бычок – мост с. Гура-Быкулуй». Это поможет разгрузить бендерские дороги, на которых увеличился трафик в связи с ремонтом на ул. Панина в г. Бендеры.