Dnestr.TV

 
0

Президент провёл совещание по подготовке к юбилею Великой Победы

Президент провёл совещание по подготовке к юбилею Великой Победы
фото: president.gospmr.org

Открывая совещание, посвященное подготовке к 80-летнему юбилею Великой Победы, празднование которого предстоит весной 2025 года, Президент ПМР Вадим Красносельский подчеркнул, что только несведущим может показаться, что работа начата излишне заблаговременно.

Многие вопросы требуют значительных затрат – не только финансовых, но и времени. Некоторые поручения были даны руководителем страны еще раньше и уже исполняются.

Речь идет, к примеру, о приведении в порядок мемориальных комплексов, мест захоронений и отдельных могил участников ВОВ, сообщает пресс-служба Главы Государства

Как сообщил Председатель Правительства ПМР Александр Розенберг, на их благоустройство в Фонде капитальных вложений текущего года предусмотрено 6,3 миллиона рублей. Пока – на девять объектов.

Закон позволил приступить к работе с 1 июня, но практическая реконструкция начата только на двух рыбницких локациях. Процент освоения денежных средств и на них невелик – не более 20%, констатировал докладчик.

Президент нацелил городские и районные администрации не затягивать процесс. Отмечено также, что финансирование будет продолжено.

В программе 2024-2025 годов поименованы 23 объекта с общим финансированием 16,3 миллиона рублей.

В перечень включены тираспольский, бендерский, дубоссарский мемориалы и расположенные в Григориопольском, Дубоссарском и Слободзейском районах места захоронения пяти Героев Советского Союза и одного кавалера ордена Славы трех степеней.

Вадим Красносельский также подчеркнул, что внимания заслуживают и отдельно расположенные могилы, в том числе рядовых солдат, погибших в Великой Отечественной войне. Упомянули на совещании и инициативу о высечении на каменных плитах имен всех участников ВОВ, не вернувшихся с войны в родное село или город, независимо от того, где оборвалась их жизнь.

По словам Вадима Красносельского, традиционно памятники хранят фамилии тех, кто погиб, защищая тот или иной населенный пункт – то есть по месту гибели.

Президент считает необходимым запечатлеть в камне имена героев-соотечественников по месту их рождения и проживания до случившейся трагедии. Такой памятной стены нет в Тирасполе, привел пример Вадим Красносельский.

Глава государства отметил, что ремонтно-строительный блок – важное, но не единственное направление проводимой и предстоящей работы.

Основополагающим является формирование идеологии. Участники совещания обсудили конкретные задачи, связанные с изготовлением печатной продукции, подготовкой различных мероприятий исторического и патриотического толка.

«Важно не просто привлечь молодежь, а убедить, что это нужно не кому-то, а именно им, молодым людям», – отметил Вадим Красносельский.

Президент напомнил, что у школьников теперь появилось больше возможностей уделять внимание истории. Высвободившиеся субботние часы предполагают использование их для участия в культурно-массовых мероприятиях, экскурсиях, тематических акциях и конкурсах, посещения киносеансов и спектаклей, рассказывающих о страшнейшей из войн современности, ее предпосылках и последствиях, виновниках, жертвах и героях.

Среди поручений Президента – ускорить работу по созданию Приднестровского государственного музея. Блок музейного квартала, посвященный Великой Отечественной войне, должен быть готов к 80-летию Великой Победы.

В ближайшее время будет сформирован оргкомитет по подготовке программы мероприятий в рамках празднования юбилея.

Президент провёл совещание по подготовке к юбилею Великой Победы
фото: president.gospmr.org
  • Сегодня, 15:34
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Новый мост через Днестровский лиман построят в Одесской ...
  • Молдавская диаспора в России призывает Майю Санду возоб ...
  • Киев опубликовал разъяснения к "формуле мира" Зеленск ...
  • Юбилейный первый звонок в Бендерской гимназии №2
  • В отелях Киево-Печерской лавры вместо паломников размес ...
  • Во Львове эксгумируют останки советских солдат
  • Минэкономразвития подвело итоги профессионального конку ...
  • Эмбарго Индии привело к мировой нехватке десяти миллион ...
  • С 5 сентября в Бендерах полностью перекроют движение п ...
  • Приднестровью - 33! Праздничный Тирасполь (фоторепортаж ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Новый мост через Днестровский лиман построят в Одесской ...
  • Молдавская диаспора в России призывает Майю Санду возоб ...
  • Киев опубликовал разъяснения к "формуле мира" Зеленск ...
  • Юбилейный первый звонок в Бендерской гимназии №2
  • В отелях Киево-Печерской лавры вместо паломников размес ...
  • Во Львове эксгумируют останки советских солдат
  • Минэкономразвития подвело итоги профессионального конку ...
  • Эмбарго Индии привело к мировой нехватке десяти миллион ...
  • С 5 сентября в Бендерах полностью перекроют движение п ...
  • Приднестровью - 33! Праздничный Тирасполь (фоторепортаж ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна