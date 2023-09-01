Открывая совещание, посвященное подготовке к 80-летнему юбилею Великой Победы, празднование которого предстоит весной 2025 года, Президент ПМР Вадим Красносельский подчеркнул, что только несведущим может показаться, что работа начата излишне заблаговременно.
Многие вопросы требуют значительных затрат – не только финансовых, но и времени. Некоторые поручения были даны руководителем страны еще раньше и уже исполняются.
Речь идет, к примеру, о приведении в порядок мемориальных комплексов, мест захоронений и отдельных могил участников ВОВ, сообщает пресс-служба Главы Государства
Как сообщил Председатель Правительства ПМР Александр Розенберг, на их благоустройство в Фонде капитальных вложений текущего года предусмотрено 6,3 миллиона рублей. Пока – на девять объектов.
Закон позволил приступить к работе с 1 июня, но практическая реконструкция начата только на двух рыбницких локациях. Процент освоения денежных средств и на них невелик – не более 20%, констатировал докладчик.
Президент нацелил городские и районные администрации не затягивать процесс. Отмечено также, что финансирование будет продолжено.
В программе 2024-2025 годов поименованы 23 объекта с общим финансированием 16,3 миллиона рублей.
В перечень включены тираспольский, бендерский, дубоссарский мемориалы и расположенные в Григориопольском, Дубоссарском и Слободзейском районах места захоронения пяти Героев Советского Союза и одного кавалера ордена Славы трех степеней.
Вадим Красносельский также подчеркнул, что внимания заслуживают и отдельно расположенные могилы, в том числе рядовых солдат, погибших в Великой Отечественной войне. Упомянули на совещании и инициативу о высечении на каменных плитах имен всех участников ВОВ, не вернувшихся с войны в родное село или город, независимо от того, где оборвалась их жизнь.
По словам Вадима Красносельского, традиционно памятники хранят фамилии тех, кто погиб, защищая тот или иной населенный пункт – то есть по месту гибели.
Президент считает необходимым запечатлеть в камне имена героев-соотечественников по месту их рождения и проживания до случившейся трагедии. Такой памятной стены нет в Тирасполе, привел пример Вадим Красносельский.
Глава государства отметил, что ремонтно-строительный блок – важное, но не единственное направление проводимой и предстоящей работы.
Основополагающим является формирование идеологии. Участники совещания обсудили конкретные задачи, связанные с изготовлением печатной продукции, подготовкой различных мероприятий исторического и патриотического толка.
«Важно не просто привлечь молодежь, а убедить, что это нужно не кому-то, а именно им, молодым людям», – отметил Вадим Красносельский.
Президент напомнил, что у школьников теперь появилось больше возможностей уделять внимание истории. Высвободившиеся субботние часы предполагают использование их для участия в культурно-массовых мероприятиях, экскурсиях, тематических акциях и конкурсах, посещения киносеансов и спектаклей, рассказывающих о страшнейшей из войн современности, ее предпосылках и последствиях, виновниках, жертвах и героях.
Среди поручений Президента – ускорить работу по созданию Приднестровского государственного музея. Блок музейного квартала, посвященный Великой Отечественной войне, должен быть готов к 80-летию Великой Победы.
В ближайшее время будет сформирован оргкомитет по подготовке программы мероприятий в рамках празднования юбилея.