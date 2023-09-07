фото из открытых источников, глава "Молдовагаза" В. Чебан
Публично озвученная накануне отраслевым министром цифра газового долга перед ПАО "Газпром" вызывает недоумение, подробное мнение АО "Молдовагаз" в письменной форме будет представлено позже, об этом в своем Telegram заявил председатель правления предприятия Вадим Чебан, информирует md.sputniknews.ru
По его словам, только общая сумма исторической задолженности АО "Термоэлектрика" и АО "ТЭЦ-Норд" перед АО "Молдовагаз" превышает 40 миллионов долларов.
"Подробное письменное мнение АО "Молдовагаз" по внешнему аудиту долга перед ПАО "Газпром" будет представлено позже.
Предварительно вызывает недоумение публично озвученная цифра в 8,6 млн долларов США, в то время как только совокупная сумма исторической и текущей задолженности АО "Термоэлектрика" и АО "ТЭЦ-Норд" перед АО "Молдовагаз" за поставки природного газа составляет 46 миллионов долларов США и подтверждается всеми необходимыми для взыскания документами", - отметил Вадим Чебан.
Захарова о Молдавии и «Газпроме»: По долгам надо платить, а не политизировать
ПАО «Газпром» на протяжении десятилетий является надежным поставщиком энергоресурсов, Кишинев должен проявить аналогичный ответственный подход к выполнению своих обязательств. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, в ответ на наглое утверждение молдавских властей о том, что газовый долг АО Moldovagaz «не обоснован и соответственно, не подлежит исполнению», пишет eadaily.com
Она призвала молдавскую сторону «воздержаться от политизации практических вопросов двустороннего взаимодействия, в том числе в энергетической сфере». Ориентировочно долг Молдавии перед «Газпромом» составляет $ 433 млн, а с учетом пени за просрочку выплаты — $ 709 млн. Правительство РМ без согласования с концерном и без проведения публичного тендера наняло норвежскую и британскую фирмы (Wikborg Rein Advokatfirma и AS Alliance for Forensic Risk & Co), которые провели аудит и «констатировали», что «по большей части долга не представлены все документы, либо он не подлежит исполнению». Это при том, что ранее Счетная палата РМ проводила собственную сверку и определила, что долг Молдавии перед «Газпромом» — примерно $ 590,8 млн.
На основании выводов зарубежных аудиторов с неоднозначной репутацией Кишинев предложил российскому поставщику не более $ 8,6 млн «для урегулирования вопроса об историческом долге», при этом пригрозил встречными исками касающимися части оплаты транзита газа, а также якобы невыполненными обязательствами по поставке объемов газа в регион.
«Российская компания выразила категорическое несогласие с проведенным молдавской стороной аудитом исторической задолженности АО Moldovagaz перед ПАО „Газпром“ и заявила о намерении и далее отстаивать свои законные права», — заключила Мария Захарова.
Напомним, еще в декабре 2022 года Москва призывает власти Молдавии отказаться от политизации коммерческих вопросов двустороннего сотрудничества. Тогдашний вице-премьер Андрей Спыну (нынешний министр регионального развития) выступил с ничем необоснованными обвинениями в энергетическом кризисе в адрес «Газпрома».
Тогда Захарова напомнила, что в течение всего года Кишинев неоднократно нарушал договор с концерном о своевременной оплате за газ. Более того, согласно контракту, подписанному тем же Спыну, власти РМ должены был провести аудит долга до 1 мая 2022 года, но и это обязательство выполнено не было. Еще выяснилось, что часть предназначенного Молдавии газа оседает на Украине. Все это является основанием для сокращения или полной остановки подачи газа, о чем безусловно известно молдавским властям, которые сейчас называют «Газпром» ненадежным партнером.
Как сообщало EADaily , в ПАО «Газпром» уже заявили, что не согласны с заявлениями властей Молдавии по долгам за газ и намерен отстаивать свои права любыми способами. В компании отметили, что отчет аудитора не проходил утверждения наблюдательным советом Moldovagaz, как было предусмотрено договоренностями между «Газпромом» и правительством Молдавии.
«Выводы аудитора не могут каким-либо образом влиять на размер и обоснованность указанной задолженности, тем более что она подтверждается в регулярно подписываемых „Газпромом“ и Moldovagaz документах и соответствующих решениях международного арбитража», — резюмировали в российской компании.