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В «Молдовагаз» удивились оценке долга страны перед «Газпромом»

В «Молдовагаз» удивились оценке долга страны перед «Газпромом»
фото из открытых источников, глава "Молдовагаза" В. Чебан

Публично озвученная накануне отраслевым министром цифра газового долга перед ПАО "Газпром" вызывает недоумение, подробное мнение АО "Молдовагаз" в письменной форме будет представлено позже, об этом в своем Telegram заявил председатель правления предприятия Вадим Чебан, информирует md.sputniknews.ru

По его словам, только общая сумма исторической задолженности АО "Термоэлектрика" и АО "ТЭЦ-Норд" перед АО "Молдовагаз" превышает 40 миллионов долларов.

"Подробное письменное мнение АО "Молдовагаз" по внешнему аудиту долга перед ПАО "Газпром" будет представлено позже.

Предварительно вызывает недоумение публично озвученная цифра в 8,6 млн долларов США, в то время как только совокупная сумма исторической и текущей задолженности АО "Термоэлектрика" и АО "ТЭЦ-Норд" перед АО "Молдовагаз" за поставки природного газа составляет 46 миллионов долларов США и подтверждается всеми необходимыми для взыскания документами", - отметил Вадим Чебан.

Захарова о Молдавии и «Газпроме»: По долгам надо платить, а не политизировать

ПАО «Газпром» на протяжении десятилетий является надежным поставщиком энергоресурсов, Кишинев должен проявить аналогичный ответственный подход к выполнению своих обязательств. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, в ответ на наглое утверждение молдавских властей о том, что газовый долг АО Moldovagaz «не обоснован и соответственно, не подлежит исполнению», пишет eadaily.com

Она призвала молдавскую сторону «воздержаться от политизации практических вопросов двустороннего взаимодействия, в том числе в энергетической сфере». Ориентировочно долг Молдавии перед «Газпромом» составляет $ 433 млн, а с учетом пени за просрочку выплаты — $ 709 млн. Правительство РМ без согласования с концерном и без проведения публичного тендера наняло норвежскую и британскую фирмы (Wikborg Rein Advokatfirma и AS Alliance for Forensic Risk & Co), которые провели аудит и «констатировали», что «по большей части долга не представлены все документы, либо он не подлежит исполнению». Это при том, что ранее Счетная палата РМ проводила собственную сверку и определила, что долг Молдавии перед «Газпромом» — примерно $ 590,8 млн.

На основании выводов зарубежных аудиторов с неоднозначной репутацией Кишинев предложил российскому поставщику не более $ 8,6 млн «для урегулирования вопроса об историческом долге», при этом пригрозил встречными исками касающимися части оплаты транзита газа, а также якобы невыполненными обязательствами по поставке объемов газа в регион.

«Российская компания выразила категорическое несогласие с проведенным молдавской стороной аудитом исторической задолженности АО Moldovagaz перед ПАО „Газпром“ и заявила о намерении и далее отстаивать свои законные права», — заключила Мария Захарова.

Напомним, еще в декабре 2022 года Москва призывает власти Молдавии отказаться от политизации коммерческих вопросов двустороннего сотрудничества. Тогдашний вице-премьер Андрей Спыну (нынешний министр регионального развития) выступил с ничем необоснованными обвинениями в энергетическом кризисе в адрес «Газпрома».

Тогда Захарова напомнила, что в течение всего года Кишинев неоднократно нарушал договор с концерном о своевременной оплате за газ. Более того, согласно контракту, подписанному тем же Спыну, власти РМ должены был провести аудит долга до 1 мая 2022 года, но и это обязательство выполнено не было. Еще выяснилось, что часть предназначенного Молдавии газа оседает на Украине. Все это является основанием для сокращения или полной остановки подачи газа, о чем безусловно известно молдавским властям, которые сейчас называют «Газпром» ненадежным партнером.

Как сообщало EADaily , в ПАО «Газпром» уже заявили, что не согласны с заявлениями властей Молдавии по долгам за газ и намерен отстаивать свои права любыми способами. В компании отметили, что отчет аудитора не проходил утверждения наблюдательным советом Moldovagaz, как было предусмотрено договоренностями между «Газпромом» и правительством Молдавии.

«Выводы аудитора не могут каким-либо образом влиять на размер и обоснованность указанной задолженности, тем более что она подтверждается в регулярно подписываемых „Газпромом“ и Moldovagaz документах и соответствующих решениях международного арбитража», — резюмировали в российской компании.

  • Сегодня, 16:13
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