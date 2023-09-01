Выявить и уничтожить незаконные посевы, а также дикорастущие заросли наркосодержащих растений, блокировать доступ к ним заготовителей. Это лишь часть задач, поставленных перед сотрудниками приднестровской милиции в рамках операции «Мак», которая стартовала на территории республики 1 июля.
По выявленным фактам нарушения законодательства в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков за последние два месяца возбуждено 59 уголовных дел, зарегистрировано 87 материалов доследственных проверок, составлено 125 административных протоколов. Уничтожено более 60 кустов мака и 650 кустов конопли, сообщила пресс-служба МВД ПМР
«Растительные наркотики доступнее, но всё большую популярность приобретает «синтетика» - «соль» и «мефедрон». Чаще всего их распространяют путём закладок. Поэтому борьба в сфере противодействия НОН ведётся по всем направлениям и постоянно», - отмечают в милиции. В рамках операции из незаконного оборота изъято 164 грамма «соли», свыше 218 граммов мефедрона, и другие виды наркотиков.