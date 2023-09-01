В Рыбнице ученик решил перевести всех на дистанционку. Для этого отправлял на электронный адрес госадминистрации сообщения о заложенной в школах города взрывчатке. Причём делал это дважды, а потом снимал, как проходит эвакуация, и создавал видеоклипы, сообщила пресс-служба МВД ПМР
Оперативники Рыбницкого ОВД по достоинству оценили талант, изучили видео и вычислили хулигана. Им оказался старшеклассник одной из местных школ.
Сейчас в рамках доследственной проверки изучаются все обстоятельства. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Кроме того, к административной ответственности могут быть привлечены родители подростка.