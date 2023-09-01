Dnestr.TV

 
0

Полиция Молдовы утвердила инструкцию по конфискации автомобилей

Полиция Молдовы утвердила инструкцию по конфискации автомобилей
фото: newsmaker.md

Полиция Молдовы утвердила инструкцию по конфискации автомобилей, что предусмотрено статьей 439/7 уголовного кодекса Молдовы.

В полиции отметили, что решение о конфискации принимает суд, информирует newsmaker.md

Полиция указала, какие действия водителей могут оставить их без автомобиля. Специальная конфискация машины применяется судом по ходатайству следователя в случаях:

управление транспортным средством в состоянии опьянения, превышающего установленную законом норму;

управление транспортным средством после лишения водительских прав;

сознательная передача управления транспортным средством лицу, лишенному водительских прав.

Чтобы конфисковать автомобиль полицейский должен:

установить факт нарушения;

обратиться в суд с ходатайством о применении меры обеспечения — специальной конфискации транспортного средства.

Водителям рекомендуется соблюдать правила дорожного движения, чтобы не попасть под специальную конфискацию.

Инструкция была утверждена основании Приказа Генерального инспектората полиции №310 от 4 сентября 2023 года.
  • Сегодня, 21:46
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Новый мост через Днестровский лиман построят в Одесской ...
  • Молдавская диаспора в России призывает Майю Санду возоб ...
  • Киев опубликовал разъяснения к "формуле мира" Зеленск ...
  • Юбилейный первый звонок в Бендерской гимназии №2
  • В отелях Киево-Печерской лавры вместо паломников размес ...
  • Во Львове эксгумируют останки советских солдат
  • Минэкономразвития подвело итоги профессионального конку ...
  • Эмбарго Индии привело к мировой нехватке десяти миллион ...
  • С 5 сентября в Бендерах полностью перекроют движение п ...
  • Приднестровью - 33! Праздничный Тирасполь (фоторепортаж ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Новый мост через Днестровский лиман построят в Одесской ...
  • Молдавская диаспора в России призывает Майю Санду возоб ...
  • Киев опубликовал разъяснения к "формуле мира" Зеленск ...
  • Юбилейный первый звонок в Бендерской гимназии №2
  • В отелях Киево-Печерской лавры вместо паломников размес ...
  • Во Львове эксгумируют останки советских солдат
  • Минэкономразвития подвело итоги профессионального конку ...
  • Эмбарго Индии привело к мировой нехватке десяти миллион ...
  • С 5 сентября в Бендерах полностью перекроют движение п ...
  • Приднестровью - 33! Праздничный Тирасполь (фоторепортаж ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна