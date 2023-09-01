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Полиция Молдовы утвердила инструкцию по конфискации автомобилей
фото: newsmaker.md
Полиция Молдовы утвердила инструкцию по конфискации автомобилей, что предусмотрено статьей 439/7 уголовного кодекса Молдовы.
В полиции отметили, что решение о конфискации принимает суд, информирует newsmaker.md
Полиция указала, какие действия водителей могут оставить их без автомобиля. Специальная конфискация машины применяется судом по ходатайству следователя в случаях:
управление транспортным средством в состоянии опьянения, превышающего установленную законом норму;
управление транспортным средством после лишения водительских прав;
сознательная передача управления транспортным средством лицу, лишенному водительских прав.
Чтобы конфисковать автомобиль полицейский должен:
установить факт нарушения;
обратиться в суд с ходатайством о применении меры обеспечения — специальной конфискации транспортного средства.
Водителям рекомендуется соблюдать правила дорожного движения, чтобы не попасть под специальную конфискацию.
Инструкция была утверждена основании Приказа Генерального инспектората полиции №310 от 4 сентября 2023 года.
- Сегодня, 21:46
- DTV
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