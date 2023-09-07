фото-коллаж point.md, министр энергетики Молдавии Виктор Парликов
Контракт на закупку электроэнергии с Молдавской ГРЭС может быть продлен на более длительный период. Об этом заявил сегодня, 7 сентября, министр энергетики Молдавии Виктор Парликов, сообщает EADaily
Он уточнил, что правительство РМ уже ведет на этот счет переговоры с Тирасполем и руководством Интер РАО, которому принадлежит энергогенерирующее предприятие в Приднестровье. Молдавский чиновник отметил, что ответное продление экологической лицензии для также расположенного в Приднестровье Рыбницкого металлургического завода больше не является важным компонентом переговоров, как это было раньше, поскольку компания адаптируется к законодательству РМ.
«Мы предлагаем продолжить контракт. Они хотят повысить цену. Я не называю цифры, потому что любая сказанная цифра влияет на переговоры. Мы предложили подписать долгосрочный контракт. Есть хорошие шансы получить энергию по старой цене, но я не исключаю, что они попытаются некоторое время нас шантажировать», — сказал Парликов на Jurnal TV, пишет EADaily.
Сейчас правый берег Днестра по подписанному в марте договору на полгода получает от МолдГРЭС 90% электроэнергию по цене $ 66 долларов за 1 МВт·ч, по сравнению с прежними $ 73. Министр энергетики рассчитывает на сохранение этой закупочной цены.
По данным Energocom, в сентябре Молдавская ГРЭС предоставит Молдавии 302 тыс. МВт·ч из необходимых 334 тыс. МВт·ч. Еще 13,4 тыс. МВт·ч будут закуплены у производителей возобновляемых источников энергии (SER) и городских теплоэнергетических электростанций (CET), а остальные потребности в электричестве будут покрыты румынским оператором рынка электроэнергии и газа (OPCOM).
Чтобы МолдГРЭС могла вырабатывать электроэнергию для Молдавии в необходимых количествах, Кишинев направляет в Приднестровье весь получаемый от «Газпрома» объем газа (5,7 млн кубометров в сутки), для своих нужд приобретая его на европейских рынках.
Как сообщало EADaily , на днях президент РМ Майя Санду заявила, что власти реализуют серьезные программы в сфере энергетики, потому что хотят покончить с зависимостью от Российской Федерации. Новая высоковольтная линия должна соединить республику с Румынией уже к 2025 году.
Ранее РМ синхронизировалась с Европейской сетью операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E), однако из-за отсутствия технических возможностей подключение осуществлялось через Украину, энергосистема которой сейчас находится в критическом состоянии.
Парликов: Ни при каких обстоятельствах у нас не закончится электроэнергия
Прекращение подачи природного газа на левый берег Днестра, где расположена Кучурганская ТЭЦ, не означает, что мы останемся без электричества. Это заявление было сделано министром энергетики Виктором Парликовым в передаче "În context" после заявления "Газпрома" о том, что он не согласен с заявлениями молдавской стороны о проведенной проверке, передает moldova1.md
По словам Парликова, технически возможна поставка электроэнергии с других электростанций, но за это придется платить больше. В этом случае государству придется придумать механизм компенсации.
"Основная проблема - это вопрос цены и экономический вопрос, который является проблемой для обеих сторон. Те, кто находится в приднестровском регионе, если они не поставляют сюда электроэнергию, то в первую очередь делают уязвимой свою экономику и свой бюджет. Если мы будем покупать в другом месте, то, скорее всего, но не наверняка, конечно, придется иметь ценовой шок на электроэнергию", - заявил министр энергетики.
Румыния готова снабдить Молдову электроэнергией зимой в случае необходимости
Программа Минэнергетики Румынии предусматривает, что соседняя страна будет снабжать Молдову электроэнергией, если того потребует ситуация, даже путем перезапуска угольных станций, часть которых сейчас не работают.
В документе отмечается, что такая ситуация может произойти в случае серьезного сбоя в сети Молдовы из-за погодных условий или даже действия, преднамеренного или нет, по прекращению поставок из Украины, где идет война, или из Приднестровья, где сосредоточена большая часть энергетического производства, прежде всего МГРЭС, пишет economedia.ro
Румыния имеет мощность соединения с Республикой Молдова в 200 МВт в пяти трансграничных точках. Линии являются двунаправленными, что позволяет как экспортировать, так и импортировать электроэнергию.
Мощность производства электроэнергии в Румынии составляет около 10 000 МВт, но значительная ее часть поступает от угольных станций, многие из которых сейчас закрыты. В жаркое время года соседняя страна может обеспечить свое внутреннее потребление и даже экспорт благодаря большим ветро- и фотоэлектрическим мощностям.
Производство электроэнергии на тепловых электростанциях составляет около 2000 МВт (1000 на угле, 1000 на газе), при общей выработке 6-7000 МВт.