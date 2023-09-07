Отопительный сезон на Украине оказался под угрозой срыва из-за действий правительства, заявила Ассоциация городов Украины - негосударственная организация органов местного самоуправления, которую в настоящее время возглавляет мэр Киева Виталий Кличко.
"Горячую воду уже отключают, средств на подачу тепла нет, газа для бюджетников и населения по специальным ценам тоже нет. За месяц до начала отопительного сезона предприятия ТКЭ (тепловой коммунальной энергетики - ред.) всей Украины вынуждены прекращать поставку горячей воды, подготовку к отопительному сезону и инициировать собственное банкротство", - говорится в сообщении на сайте ассоциации, сообщает rbc.ru
Согласно сообщению, это связано с рядом решений правительства Украины. В частности, "предприятия ТКЭ, которым правительство не компенсировало разницу в тарифах за 2021-2023 годы в размере 36 миллиардов гривен и которые не поднимали тарифы на тепло для жителей в предыдущие зимы, средств для оплаты газа по рыночной цене не имеют".
"Главы общин-членов Ассоциации городов Украины предложили премьер-министру Украины (Денису Шмыгалю) встретиться и выработать совместные решения во избежание срыва отопительного сезона 2023/2024 годов", - добавили в ассоциации.
Шмыгаль: Украина рассчитывает на помощь США в подготовке к отопительному сезону
Украина рассчитывает на поддержку США в подготовке к предстоящему отопительному сезону, сообщил в четверг украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, передаёт РИА Новости
Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко провел встречу с послом Японии в Киеве Кунинори Мацудой, стороны обсудили направления двустороннего сотрудничества для подготовки к прохождению Украиной следующего отопительного сезона.
"С Госсекретарем США Энтони Блинкеном ознакомились с работой энергетического объекта. Рассчитываем на поддержку США в подготовке к отопительному сезону и налаживание тесного сотрудничества между украинскими и американскими энергокомпаниями", - написал Шмыгаль в своем телеграмм-канале.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны. Ранее же Шмыгаль заявлял, что Украина получила необходимые средства для вхождения в отопительный сезон, а национальная энергокомпания "Укрэнерго" сообщала, что до начала предстоящего отопительного сезона планируются отремонтировать рекордное число блоков электростанций на Украине.