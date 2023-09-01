Этим летом Energocom закупил 300 млн кубометров природного газа по средней цене $428. Таким образом, Молдова имеет при остатках прошлогодних объемов около 500 млн кубометров - количество, которого, по мнению министра энергетики Виктора Парликова, хватило бы почти на 3 месяца зимы, отмечает noi.md
«Все анализы показывают, что зимой цены значительно превысят затраты на прокачку/хранение. Почему? Назову вам основные факторы. Раньше основную балансирующую роль газового рынка в Европе занимал "Газпром", который строил газопроводы и осуществлял прокачку и доставку одновременно газа в сутки в таком объёме, что даже в холодную зиму "Газпром" мог бы, в случае возникновения пика потребления, покрыть его.
Когда роль "Газпрома" на европейском рынке значительно сократилась, встал вопрос, а кто ещё покроет эти пики, если они появятся. И здесь они столкнулись с несколькими проблемами: инфраструктура, мощности хранилищ в ЕС составляют около 100-115 миллиардов кубометров, при объёме потребления в зимний период 250-300 миллиардов. Если не удастся покрыть этот дефицит в период потребления, то цены вырастут», – заявил министр в эфире передачи Secretele Puterii.
Виктор Парликов также уточнил, что «Газпром» покрывал пики потребления в Европе в предыдущий период за счет заполнения хранилищ в Украине, емкость хранилищ составляет до 35 миллиардов кубометров газа.
«Сейчас в Украине мало кто рискует хранить газ, потому что это рискованно из-за войны. Мы это учитываем и понимаем, что реальные риски прекращения отбора газа из Украины крайне ограничены и кратковременны. Любое повреждение вследствие, например, взрыва газопровода, фиксируется в течение суток, это решается.
Да, мы рискуем, но у нас есть немного газа и в Румынии. И в то же время мы уверены, что хранение этого газа в Украине по тем ценам, которые существуют там сейчас, позволит нам сэкономить, учитывая цены, которые мы ожидаем зимой. Теперь мы видим экономическую возможность. Я не исключаю, что если мы заготовим большие объемы газа и зимой цены будут хорошие, то часть объемов Energocom мы продадим на международном рынке», – добавил Парликов.
По словам министра энергетики, чтобы пережить эту зиму, Молдове потребуется примерно 800-850 миллионов кубометров газа.
«На самом деле этот газ удобнее хранить сейчас и потреблять зимой, чем покупать его зимой по ценам, которые ожидаются», – отметил Парликов.