Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики установлены предельные уровни тарифов на услуги государственного образовательного учреждения «Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко».
«Рост тарифов распространяется на все специальности всех факультетов, института, колледжа и филиалов, а также на ряд дополнительных услуг образования. Повешение стоимости зафиксировано в пределах 3%», - пояснил министр экономического развития Сергей Оболоник, сообщает NewsPMR.Com
Наиболее «дорогие» факультеты в ПГУ: медицинский, экономический, инженерно-технический, управления и права. Чтобы пройти один курс дневного обучения на договорной основе студенту придется выложить:
- стоматология – более 16 тыс. рублей; - все медицинские специальности, кроме стоматологии – около 13 тыс. рублей; - высшее профессиональное техническое образование – около 13 тыс. рублей; - высшее экономическое образование – около 13 тыс. рублей; - высшее юридическое образование – около 13 тыс. рублей.
Заочная форма обучения обойдется студенту примерно в два раза дешевле. Заочная форма обучения на медицинском факультете не практикуется.
Дешевле обойдутся специальности высшего педагогического образования: около 9 тысяч рублей – на дневной форме обучения и более 4 тысяч рублей – на заочной.
Среди дополнительных образовательных услуг самыми дорогостоящими являются:
- обучение на договорной основе аспиранта дневной и заочной формы обучения – около 11 тыс. рублей; - обучение на договорной основе соискателя для подготовки диссертации и клинического ординатора по индивидуальному плану – более 7 тыс. рублей.
Расценки по курсовым программам профессиональной переподготовки:
- преподаватель языков – от 8 до 10 тыс. рублей за курс; - логопедия, учитель технологии, управление и экономика в здравоохранении, социальный педагог, тифлопереводчик и сурдопереводчик – около 7 тыс. рублей за курс; - тренер-преподаватель – более 5 тыс. рублей за курс.
Обучение по курсовым программам повышения квалификации – до 1 200 руб. за курс, в зависимости от продолжительности обучения и ученой квалификации преподавателя.
Обучение одного слушателя по одному из предметов: математика, физика, русский язык, английский язык, немецкий язык, обществознание, биология, химия, история – около 7 рублей за один час.