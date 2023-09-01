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Тарифы обучения в ПГУ

Тарифы обучения в ПГУ

Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики установлены предельные уровни тарифов на услуги государственного образовательного учреждения «Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко».

«Рост тарифов распространяется на все специальности всех факультетов, института, колледжа и филиалов, а также на ряд дополнительных услуг образования. Повешение стоимости зафиксировано в пределах 3%», - пояснил министр экономического развития Сергей Оболоник, сообщает NewsPMR.Com

Наиболее «дорогие» факультеты в ПГУ: медицинский, экономический, инженерно-технический, управления и права. Чтобы пройти один курс дневного обучения на договорной основе студенту придется выложить:

- стоматология – более 16 тыс. рублей;
- все медицинские специальности, кроме стоматологии – около 13 тыс. рублей;
- высшее профессиональное техническое образование – около 13 тыс. рублей;
- высшее экономическое образование – около 13 тыс. рублей;
- высшее юридическое образование – около 13 тыс. рублей.

Заочная форма обучения обойдется студенту примерно в два раза дешевле. Заочная форма обучения на медицинском факультете не практикуется.

Дешевле обойдутся специальности высшего педагогического образования: около 9 тысяч рублей – на дневной форме обучения и более 4 тысяч рублей – на заочной.

Среди дополнительных образовательных услуг самыми дорогостоящими являются:

- обучение на договорной основе аспиранта дневной и заочной формы обучения – около 11 тыс. рублей;
- обучение на договорной основе соискателя для подготовки диссертации и клинического ординатора по индивидуальному плану – более 7 тыс. рублей.

Расценки по курсовым программам профессиональной переподготовки:

- преподаватель языков – от 8 до 10 тыс. рублей за курс;
- логопедия, учитель технологии, управление и экономика в здравоохранении, социальный педагог, тифлопереводчик и сурдопереводчик – около 7 тыс. рублей за курс;
- тренер-преподаватель – более 5 тыс. рублей за курс.

Обучение по курсовым программам повышения квалификации – до 1 200 руб. за курс, в зависимости от продолжительности обучения и ученой квалификации преподавателя.

Обучение одного слушателя по одному из предметов: математика, физика, русский язык, английский язык, немецкий язык, обществознание, биология, химия, история – около 7 рублей за один час.

NewsPMR.Com
  • Сегодня, 09:34
  • DTV
  • Просмотров: 35
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