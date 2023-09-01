В главном следственном управлении Следственного комитета ПМР прекращено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов с деятельности Сельскохозяйственного производственного кооператива (СПК) «Авангард» в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 196 Уголовного кодекса ПМР).
СПК «Авангард» занимается выращиванием зерновых и технических культур в Григориопольском районе. В ходе расследования было установлено, что руководитель предприятия в 2019-2022 гг. при начислении и выдаче заработной платы сотрудникам в бухгалтерских документах отражал заниженные суммы зарплат, сообщила пресс-служба Следственного комитета ПМР
В результате руководитель не уплатил в бюджет подоходный налог с физических лиц на сумму 826 тысяч 808 рублей ПМР. Это было установлено налоговой инспекцией при плановой проверке в апреле этого года, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Руководитель СПК «Авангард» признал свою вину и полностью погасил задолженность бюджетной системе республики с учётом всех штрафных санкций в размере 1 миллиона 984 тысяч 411 рублей ПМР.
В соответствии с действующим законодательством уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям.