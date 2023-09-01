«Целью настоящего конкурса является выражение общественной признательности гражданам города, активно влияющим на формирование экономического, научного, общественного и культурного имиджа города, сохранение и развитие значимых традиций, повышение престижа профессиональных достижений и поощрение талантливых людей, внесших значительный вклад в развитие городского хозяйства», - отмечается в регламенте проведения городского конкурса.
Согласно условиям конкурса:
1. Участниками являются граждане, отличившиеся особенными заслугами перед городом Бендеры за текущий год. 2. Принять участие могут работники и руководители организаций, учреждений, предприятий различных организационно-правовых форм, исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления. 3. Коллективы, выдвигающие кандидата, направляют в экспертную комиссию государственной администрации г. Бендеры для предварительной экспертизы: представление на кандидата с указанием заслуг за текущий год; развернутую характеристику на кандидата; дополнительные материалы (фотоматериалы, видеоматериалы, публикации и другое). 4. Экспертная комиссия голосованием определяет победителя в каждой номинации. Если при распределении голосов, два кандидата набрали равное количество голосов, то победителем становится тот номинант, за которого проголосовал председатель экспертной комиссии. 5. Проводится по одиннадцати номинациям. 6. Победителям присваивается звание «Лауреат ежегодного городского конкурса «Бендерский пьедестал» с вручением диплома и памятного подарка.
Номинации конкурса:
1. Образование – достижения в обучении школьников (студентов, воспитанников), внедрение новых педагогических приемов в передаче знаний, личный значительный вклад в совершенствование учебно-воспитательного процесса, развитие движения творчески работающих педагогов и обеспечение качественных результатов деятельности образовательных учреждений. 2. Экономика и бизнес – достижение высоких экономических показателей в производстве новых товаров и услуг на основе инновационных технологий; высоких результатов за счет внедрения новых форм в организацию производства; расширение ассортимента продукции и торговых наименований. 3. Культура и искусство – всеобщее признание в области культуры и искусства за выдающиеся достижения, личный вклад в сохранение и развитие культуры города, активную просветительскую деятельность, авторство или активное участие в разработке и реализации социокультурных и творческих проектов. 4. Здравоохранение – верность профессии, вклад в охрану здоровья человека, внедрение новых технологий в здравоохранении. 5. Спорт – достижения в спорте на различных уровнях, активное участие в спортивных мероприятиях, личный вклад в пропаганду здорового образа жизни среди детей и молодежи. 6. Милосердие и благотворительность – проявление высоких образцов человеколюбия и бескорыстной помощи людям, поддержка социально-незащищенных категорий населения; весомый вклад и поддержка общественно значимых городских мероприятий, инициатив и проектов. 7. Благоустройство – весомый вклад в развитие города, сел Гиска и Протягайловка, проведение мероприятий по благоустройству территории (в том числе личного хозяйства). 8. Жилищно-коммунальное хозяйство – реализация качественных мероприятий в сфере ЖКХ или строительства, достижение высоких результатов в труде, внедрение инновационных методов выполнения работы. 9. Торговля и бытовое обслуживание – весомый вклад в работу сферы и предоставление услуг (в том числе транспортных) на высоком уровне. 10. Общественная деятельность – присваивается за личный вклад в развитие гражданского общества и активное участие в решении наиболее важных вопросов социального развития города, реализация мероприятий муниципального уровня социальной и культурной направленности. 11. Закон и порядок – сотрудник органов внутренних дел за высокие результаты в обеспечении безопасности граждан, охраны общественного порядка, профилактику асоциальных явлений в обществе.
Приём документов осуществляется до 20 сентября. Направлять в адрес Управления по общественным связям, молодежной политике и работе с гражданами, номер телефона для связи: 0 (552) 2-44-35. Все подробности на сайте Государственной администрации города Бендеры