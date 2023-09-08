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В Молдове пройдут учения с участием стран НАТО

В Молдове пройдут учения с участием стран НАТО
фото: © Sputnik / Rodion Proca

В Молдове пройдут многонациональные комбинированные учения, в которых примут участие страны НАТО - Румыния и США, информирует md.sputniknews

Проведение маневров "Огненный щит/Быстрый трезубец-2023" (Scutul de Foc/Rapid Trident — 2023) намечено на 10-22 сентября, сообщили в Министерстве обороны республики.

Всего в учениях примут участие порядка 500 молдавских, румынских и американских военных.

"Также будут задействованы технические подразделения, пехотное вооружение и артиллерийские системы Национальной армии", – уточнили в министерстве.

В оборонном ведомстве обратили внимание на то, что в ближайшие дни в связи с проведением учений по национальным трассам будет перемещаться находящаяся на дотации Нациармии военная техника.

Учения пройдут согласно плану подготовки Нацармии на 2023 год.

  • Сегодня, 10:42
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