В онлайн-формате прошло заседание высшего органа исполнительной власти Приднестровья. Рассмотрен ряд значимых инициатив. Часть проектов представил первый заместитель Председателя Правительства – министр экономического развития Сергей Оболоник. Один из них направлен на создание условий для удержания кадров внутри республики и стимулирования развития всех секторов экономики.
Законопроект, разработанный Минэкономразвития, предлагает изменить подход к начислению заработной платы работников реального сектора экономики. Сегодня стандартный налоговый вычет в размере одного прожиточного минимума не предоставляется налогоплательщикам, уровень дохода которых превышает 5 прожиточных минимумов трудоспособного населения. На данный момент этот порог составляет 10 245 рублей. На сегодняшний день в Приднестровье таким вычетом пользуются более 65 тыс. работников реального сектора экономики, сообщает пресс-служба Правительства ПМР
Законопроектом предлагается увеличить указанное ограничение до 8 прожиточных минимумов трудоспособного населения, что составит 16 392 рубля. Это позволит ещё 3,8 тыс. человек воспользоваться стандартным налоговым вычетом.
Между тем, такое изменение может привести к недопоступлениям в бюджет до 14 миллионов рублей. Однако следует отметить, что предложенные меры будут стимулировать работодателей увеличивать заработную плату своих сотрудников, что в конечном итоге приведет к увеличению налоговых поступлений от единого социального налога, обязательного страхового взноса и подоходного налога.
В свою очередь глава Правительства Александр Розенберг отметил важность представленного законопроекта, поскольку фиксируется отток рабочих кадров, зачастую высококвалифицированных. Отечественные предприятия должны быть конкурентоспособными на рынке труда. Премьер отметил, увольнение каждого сотрудника сопровождается стопроцентными потерями, независимо от уровня заработной платы и налоговых вычетов. Если нет соответствующего работника, то и подоходный налог, фактически, не взимается.
«В данном случае нужно будет ситуацию мониторить. А мониторить мы ее сможем только по показателю средней заработной платы в экономике. И в данном случае Правительство исходит из того, что мы предоставляем возможность в рамках постоянного запроса от реального сектора в том плане, что, да, есть отток кадров, есть необходимость увеличения заработной платы и так далее, и мы эту возможность предоставляем путем соответствующей поддержки. В частности, по вычетам, подоходному налогу. Мы будем смотреть каким образом будет обратная реакция от нашего промышленного и других секторов. Я думаю, что в ближайшей перспективе мы должны получить рост поступлений по подоходному налогу, если предприятия будут функционировать и будет соответствующий запрос в экономике», — заключил Александр Розенберг.