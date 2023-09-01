Dnestr.TV

 
0

В Молдове объем валютных операций с российским рублем сократился в 15 раз

В Молдове объем валютных операций с российским рублем сократился в 15 раз

Молдаване настороженно относятся к российскому рублю. Ежемесячные операции купли-продажи российского рубля за последние годы сократились в 15 раз, отмечает экономист Вячеслав Ионицэ.

"Если в 2014 году наши граждане продавали и покупали 3,2 миллиарда рублей в месяц, то сейчас объем сделок снизился до 207 миллионов рублей с четкой тенденцией к снижению", — отметил Ионицэ, пишет bani.md

По словам экономиста, 10 лет назад российский рубль составлял около 20 % объема операций граждан на валютном рынке.

В настоящее время доля российского рубля опустилась ниже 0,5 %, сократившись почти в 40 раз.

С другой стороны, есть евро, который ежемесячно продавался и покупался гражданами в объеме 145 миллионов евро, и сегодня ежемесячные транзакции достигли 350 миллионов евро.

Доля евро в валютных предпочтениях молдаван выросла с 48 % в 2013-2014 годах до 72,5 % сегодня.
  • Сегодня, 19:55
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Новый мост через Днестровский лиман построят в Одесской ...
  • Молдавская диаспора в России призывает Майю Санду возоб ...
  • Юбилейный первый звонок в Бендерской гимназии №2
  • В отелях Киево-Печерской лавры вместо паломников размес ...
  • Во Львове эксгумируют останки советских солдат
  • Минэкономразвития подвело итоги профессионального конку ...
  • Эмбарго Индии привело к мировой нехватке десяти миллион ...
  • С 5 сентября в Бендерах полностью перекроют движение п ...
  • Приднестровью - 33! Праздничный Тирасполь (фоторепортаж ...
  • С Днём Республики: торжественно-памятные мероприятия со ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Новый мост через Днестровский лиман построят в Одесской ...
  • Молдавская диаспора в России призывает Майю Санду возоб ...
  • Юбилейный первый звонок в Бендерской гимназии №2
  • В отелях Киево-Печерской лавры вместо паломников размес ...
  • Во Львове эксгумируют останки советских солдат
  • Минэкономразвития подвело итоги профессионального конку ...
  • Эмбарго Индии привело к мировой нехватке десяти миллион ...
  • С 5 сентября в Бендерах полностью перекроют движение п ...
  • Приднестровью - 33! Праздничный Тирасполь (фоторепортаж ...
  • С Днём Республики: торжественно-памятные мероприятия со ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна