Молдаване настороженно относятся к российскому рублю. Ежемесячные операции купли-продажи российского рубля за последние годы сократились в 15 раз, отмечает экономист Вячеслав Ионицэ.
"Если в 2014 году наши граждане продавали и покупали 3,2 миллиарда рублей в месяц, то сейчас объем сделок снизился до 207 миллионов рублей с четкой тенденцией к снижению", — отметил Ионицэ, пишет bani.md
По словам экономиста, 10 лет назад российский рубль составлял около 20 % объема операций граждан на валютном рынке.
В настоящее время доля российского рубля опустилась ниже 0,5 %, сократившись почти в 40 раз.
С другой стороны, есть евро, который ежемесячно продавался и покупался гражданами в объеме 145 миллионов евро, и сегодня ежемесячные транзакции достигли 350 миллионов евро.
Доля евро в валютных предпочтениях молдаван выросла с 48 % в 2013-2014 годах до 72,5 % сегодня.