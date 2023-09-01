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За сжиганием листвы милиционеры наблюдают с помощью летающих камер

За сжиганием листвы милиционеры наблюдают с помощью летающих камер
фото: mvdpmr.org

Сотрудники карантинно-экологической милиции проводят профилактические рейды по выявлению мест, где незаконно сжигают листву и другой мусор. Как сообщает пресс-центр МВД, садоводы-любители начали уборку на приусадебных участках, где частенько разводят костры.

Удушливый дым и едкий запах – это лишь часть проблем. Как правило в костёр кидают не только растительный, но и строительный мусор, бытовые отходы, в том числе и пластик. В процессе горения в атмосферу выделяется ядовитый коктейль, который опасен для людей, а для аллергиков и вовсе может стать смертельным. И, конечно же, не стоит забывать о пожароопасности таких палов. Правилами благоустройства запрещено сжигать любой мусор на территориях населённых пунктов.

«Профилактические рейдовые мероприятия, направленные на предотвращение, пресечение, а также выявление фактов сжигания листвы, среза веток деревьев и другой сухой растительности, регулярно проводят сотрудники карантинно-экологической милиции органов внутренних дел, как в осенний период, так и весной», – отметили в управлении милиции общественной безопасности МВД ПМР.

Теперь милиционеры используют летающую камеру. Техническое устройство помогает быстро и точно установить адреса, где граждане сжигают мусор, и зафиксировать сам факт противоправных действий.

Граждане могут оказывать содействие милиции и отправлять фото или видео правонарушений на вайбер или телеграм подразделений МВД ПМР. Номера можно узнать по ссылке, или позвонить на линию «102» в любом населённом пункте.

Нарушителей привлекают к административной ответственности. Штраф – до 1 000 рублей ПМР.

За сжиганием листвы милиционеры наблюдают с помощью летающих камер

За сжиганием листвы милиционеры наблюдают с помощью летающих камер
фото: mvdpmr.org

  • Сегодня, 20:14
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