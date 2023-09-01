В Приднестровье собран хороший урожай, но у аграриев есть проблемы с его реализацией. Об этом шла речь 8 сентября на встрече главы Правительства ПМР Александра Розенберга с землепользователями республики, сообщает пресс-служба Минсельхозприроды.
Глава ведомства Олег Дилигул рассказал о ходе уборочной кампании этого года и подготовке сельхозземель под урожай будущего.
Как сообщила пресс-служба Минсельхозприроды, на сегодняшний день в республике собрано более 392 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур. Средняя урожайность составила 42 центнера с гектара. Уборка зерновых I группы завершена. Сельхозпроизводители приступили к подсолнечнику. Собрано 7,5 тысяч тонн со средней урожайностью 18,6 центнера с гектара.
Что касается овощей и фруктов, то уже собрано 1,2 тысячи тонн картофеля, столько же – репчатого лука, 2,8 тысячи тонн зеленого горошка, 10,8 тысячи тонн сахарной кукурузы, 336 тонн белокочанной капусты, 320 тонн моркови, 490 тонн томатов, 1,8 тысячи тонн бахчевых и 3,2 тысячи тонн косточковых культур.
Олег Дилигул отметил, что уборка сельхозкультур идёт оперативно с достаточным количеством техники и практически без потерь. Весь урожай убран с базисной влажностью и находится на хранении. По зерновым первой группы получена хорошая урожайность, учитывая и погоду, и проблемы с минеральными удобрениями. Из-за подорожания удобрений и осложнившейся логистики половина площадей осталась неподкормленной.
Министр озвучил проблему, которая остро стоит перед производителями, – сложности с реализацией сельхозпродукции. Сегодня, по словам Олега Дилигула, весь урожай лежит на складах, цены на продукцию минимальные, трейдеры, которые осуществляют выкуп зерна и его реализацию, не могут предложить достойную цену и оплату сразу.
Премьер-министр детально остановился на этой проблеме, особо акцентировав внимание на логистике и оплате.
Александр Розенберг намерен провести встречи с трейдерами для обсуждения проблемы и поиска решения. Он отметил, что изменения по цене и качеству закупаемой у приднестровских аграриев продукции, которые диктуют дилеры, – это не их прихоть, а требования рынка. Премьер-министр рекомендовал производителям не сетовать на изменения условий, а следить за ситуацией, своевременно реагировать и реализовывать продукцию с реальным видением возможности продажи и учитывая себестоимость.
«Вписываться собственной себестоимостью в рыночную цену и выстраивать свой технологический процесс таким образом, чтобы всегда быть на рынке и работать, пусть с минимальной, но рентабельностью», – уточнил Александр Розенберг.
Он напомнил участникам встречи об обширном перечне мер господдержки и налоговых послаблений для сельхозорганизаций. Говоря о мелиорации и тарифе на воду для орошения, по которому много лет платили аграрии, премьер-министр подчеркнул: «Применяя эту практику ещё несколько лет, мы бы столкнулись с тем, что мелиоративная система не справилась бы с нагрузкой. Она требует финансовых вливаний и развития, только в этом случае можно рассчитывать на ее функционирование и планировать производство культур, которое невозможно без полива».
Поэтому разработаны программа развития мелиоративной системы, план мероприятий по ремонту, восстановлению объектов и сетей системы, создан Фонд развития мелиорации. Также оказывается господдержка, компенсирующая часть затрат оросительных систем и разницу между экономически обоснованным тарифом и тем, по которому сельхозпроизводители оплачивают воду на орошение.
Председатель Правительства обговорил с землепользователями и другие темы, касающиеся экономики государства, в том числе работу по формированию республиканского бюджета на 2024 год и некоторых статей расходов. Также Александр Розенберг рассказал о работе Правительства, направленной на эффективное и рачительное потребление ресурсов органами власти и организациями всех форм собственности.