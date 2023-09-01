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Смертельное ДТП в Тирасполе

Смертельное ДТП в Тирасполе
фото: mvdpmr

В Тирасполе 8 сентября днём произошла авария на нерегулируемом перекрёстке улиц Манойлова и Карла Маркса, сообщила пресс-служба МВД ПМР

Водитель мопеда «Ямаха», 57-летний мужчина, двигался по второстепенной дороге – улице Манойлова. В это время по главной – улице Карла Маркса – ехало маршрутное такси «Мерседес».

По предварительной версии, мопедист не выполнил требование дорожного знака «Уступите дорогу». Водитель «Мерседеса» заметил на перекрёстке мопед, резко затормозил, но избежать столкновения не удалось.

Мопедист был в шлеме. От удара с маршруткой упал на дорогу. Очевидцы вызвали скорую и ГАИ.

Прибывшие на место ДТП врачи пытались реанимировать мужчину, боролись за его жизнь, однако водитель скончался.

По словам водителя «Мерседеса», в салоне микроавтобуса находились порядка пяти пассажиров, никто из них за медицинской помощью не обращался.

Сейчас изучаются все обстоятельства ДТП.
  • Сегодня, 20:43
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