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Что известно о землетрясении в Марокко

Что известно о землетрясении в Марокко
Фото: Abdelhak Balhaki / Reuters

Более 600 человек погибли и свыше 300 пострадали в результате мощного землетрясения, которое произошло в ночь на 9 сентября в Марокко. Его эпицентр находился в коммуне Игиль в 80 км к юго-западу от Марракеша.

Зафиксированы разрушения зданий в Марракеше и Агадире. Жители нескольких крупных городов на юге страны провели ночь на улице, опасаясь повторных толчков.

ТАСС собрал главное о стихийном бедствии.

Что произошло

Согласно заявлению Национального геофизического института Марокко, землетрясение магнитудой 7 произошло в 23:11 по местному времени в пятницу (01:11 мск в субботу). Эпицентр находился в районе Игиль, расположенном в провинции Эль-Хауз, которая входит в регион Марракеш - Сафи, очаг залегал на глубине 8 км.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда землетрясения составила 6,9, а его эпицентр находился в 77 км к юго-западу от Марракеша.

Очаг залегал на глубине 10 км.

Подземные толчки зафиксированы от Рабата на севере страны до города Сиди-Ифни на юге. Эксперты сообщают, что они ощущались в радиусе 400 км от эпицентра, в том числе в крупных городах королевства, в том числе в Агадире, Касабланке, Кенитре, Рабате, Эс-Сувейре.

За основным толчком последовали сотни афтершоков, самый сильный из которых достигал магнитуды 6.

Жертвы и пострадавшие

Число погибших, как сообщает портал Medias24 со ссылкой на МВД королевства, выросло до 632, еще 329 человек пострадали. 51 из них находятся в тяжелом состоянии.

Среди погибших жители провинций и префектур Эль-Хауз, Марракеш, Уарзазат, Азиляль, Шишауа и Тарудант.

В Марракеше оборудован уличный госпиталь для оказания помощи пострадавшим. Местные специалисты обратились ко всем горожанам с призывом сдавать кровь.

Разрушения

Зафиксированы обрушения жилых зданий и различных построек в Марракеше, а также в Агадире.

В районах, затронутых землетрясением, наблюдаются серьезные проблемы с электроснабжением и сотовой связью.

Реакция в мире

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Марокко.

Готовность оказать помощь стране выразили Индия, Турция, Израиль, Франция, Евросоюз.

Предыдущие землетрясения

Предыдущее сильное землетрясение в Марокко произошло 24 февраля 2004 года в провинции Эль-Хосейма (север страны). Тогда магнитуда составила 6,3. Жертвами тех подземных толчков стали 628 человек.


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