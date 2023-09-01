В Уголовном кодексе ПМР могут дополнить статью 278, которая касается ответственности за возбуждение национальной, расовой, религиозной вражды, такими признаками, как язык и происхождение. Законопроект предложили депутаты Комитета по законодательству, защите прав и свобод граждан Галина Антюфеева и Григорий Дьяченко. Дополнения вносятся для предотвращения возможного экстремизма по языковому признаку, сообщает пресс-служба ВС ПМР.
«Законопроект направлен на то, чтобы ограничить негативное влияние экстремизма, поскольку экстремистская риторика на языковой основе может привести к разрушительным последствиям, как и подстрекательство к насилию, ненависти или терроризму», – отметила, представляя законопроект, председатель Комитета по законодательству Галина Антюфеева.
Законопроект направлен на гармонизацию с уголовным российским законодательством. Дополнения в Уголовный кодекс рассмотрят в первом чтении на одном из пленарных заседаний.