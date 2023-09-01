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Доступ в Кишиневский международный аэропорт ограничат: подробности

Доступ в Кишиневский международный аэропорт ограничат: подробности

Как сообщили в Пограничной полиции, мера связана с ожидаемым наплывом паломников, следующих транзитом на Украину.

С понедельника, 11 сентября, доступ в Кишиневский международный аэропорт будет ограничен, сообщили в пограничной полиции Молдовы, передает news.mail.ru ссылаясь на Sputnik.md.

Уточняется, что мера обусловлена большим наплывом паломников, которые будут в период с 11 по 22 сентября пересекать Молдову транзитом.

«В связи с большим количеством паломников из Израиля, которые в период с 11 по 22 сентября 2023 года будут следовать транзитом через территорию Республики Молдова с направлением туда и обратно в/из Украины, при пересечении границы через Кишиневский международный аэропорт будут приняты меры для упрощения пассажиропотока и исключения рисков безопасности», — отмечается в сообщении Погранполиции.

Так, с 11 сентября доступ в Кишиневский международный аэропорт будет открыт исключительно для сотрудников аэропорта и лиц, участвующих в трансграничном сообщении.

«Вход в помещения аэропорта будет разрешен при предъявлении билета и проездного документа, проверку будут осуществлять представители администрации аэропорта. После процедуры пассажир продолжит регистрацию на рейс, после чего последует проверка документов и контроль безопасности, затем пассажир в стерильной зоне будет ожидать посадки на рейс», — отмечается в релизе.

В Погранполиции уточнили, что в аэропорту будут приняты дополнительные меры безопасности, для чего будет увеличен штат работников погранслужбы и задействовано несколько специализированных кинологических бригад.

Пассажирам рекомендуется прибывать в аэропорт не позднее чем за три часа до рейса.

Ранее сообщалось, что с 29 октября 2023 года каждый понедельник, среду, четверг и воскресенье регулярные прямые рейсы из Кишинева в Тель-Авив будет осуществлять компания Israir.
  • Сегодня, 12:05
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