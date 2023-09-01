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В Румынии попал в ДТП автобус с гражданами Молдовы

В Румынии попал в ДТП автобус с гражданами Молдовы

Два человека погибли, двое в коме. Автобус с 40 гражданами Молдовы в Румынии в уезде Васлуй попал в ДТП.

На трассе вблизи села Красна в ночь на 9 сентября столкнулись два автомобиля, один из которых затем врезался в автобус.

По предварительным данным, автобус из Молдовы и один из автомобилей с румынскими номерами ехали из Бурлада в Васлуй, другой автомобиль, также с румынскими номерами ехал по встречной полосе. В какой-то момент автомобиль Dacia, который ехал в Бурлад, врезался в автомобиль на встречной полосе. Последний вылетел в кювет и перевернулся. Затем Dacia врезалась в автобус из Молдовы, который также ехал по встречной полосе, передает rupor.md.

Погибшие и пострадавшие – пассажиры двух автомобилей.

В Румынии попал в ДТП автобус с гражданами Молдовы

В Румынии попал в ДТП автобус с гражданами Молдовы

В Румынии попал в ДТП автобус с гражданами Молдовы

В Румынии попал в ДТП автобус с гражданами Молдовы
  • Сегодня, 12:14
  • DTV
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