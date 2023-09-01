Приднестровский республиканский банк ввёл в обращение памятные банкноты номиналом 1 рубль «100 лет золотому червонцу».
Как сообщается в пресс-релизе, формат, общий дизайн и технические характеристики памятной банкноты соответствуют находящейся в обращении купюре номиналом 1 рубль модификации 2012 года, передает novostipmr.com.
Разница заключается в том, что на лицевой стороне памятной купюры нанесена специальная маркировка в виде золотой монеты «Один червонец» с надписями, выполненными в красном цвете: вверху по кругу – «ЗОЛОТОМУ ЧЕРВОНЦУ», внизу – «100 ЛЕТ».
Тираж памятных банкнот – 2 500 штук, из которых 2 490 упакованы в буклеты.
Напомним, что памятные банкноты Приднестровского республиканского банка являются законным средством обращения и платежа на территории Приднестровья, обязательны к приёму по нарицательной стоимости во все виды платежей всеми организациями независимо от формы собственности и сферы деятельности.