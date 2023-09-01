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Банк Приднестровья выпустил памятные банкноты «100 лет золотому червонцу»

Банк Приднестровья выпустил памятные банкноты «100 лет золотому червонцу»

Приднестровский республиканский банк ввёл в обращение памятные банкноты номиналом 1 рубль «100 лет золотому червонцу».

Как сообщается в пресс-релизе, формат, общий дизайн и технические характеристики памятной банкноты соответствуют находящейся в обращении купюре номиналом 1 рубль модификации 2012 года, передает novostipmr.com.

Разница заключается в том, что на лицевой стороне памятной купюры нанесена специальная маркировка в виде золотой монеты «Один червонец» с надписями, выполненными в красном цвете: вверху по кругу – «ЗОЛОТОМУ ЧЕРВОНЦУ», внизу – «100 ЛЕТ».

Тираж памятных банкнот – 2 500 штук, из которых 2 490 упакованы в буклеты.

Напомним, что памятные банкноты Приднестровского республиканского банка являются законным средством обращения и платежа на территории Приднестровья, обязательны к приёму по нарицательной стоимости во все виды платежей всеми организациями независимо от формы собственности и сферы деятельности.
  • Сегодня, 12:24
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