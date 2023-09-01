Держатели хранящихся за рубежом российских еврооблигаций с 15 декабря смогут получать выплаты по ним в валюте, но только со счетов РФ в иностранных депозитариях, следует из указа президента РФ Владимира Путина. Такие счета сейчас находятся под европейскими санкциями, сообщает ТАСС.
"С 15 декабря 2023 года передача выплат держателям еврооблигаций РФ (права на которые учитываются иностранными депозитариями - прим. ТАСС) производится в иностранной валюте ", - говорится в указе. При этом, согласно документу, эти выплаты будут идти "за счет денежных средств в валюте, находящихся на счетах центрального депозитария в иностранном депозитарии". Сумма выплат не может превышать остаток средств, находящихся на таких счетах.
Обязательства РФ будут считаться исполненными надлежащим образом с того момента, как в иностранный депозитарий будет отдано распоряжение на перевод валюты в пользу держателя еврооблигаций.
Центральным депозитарием в РФ, согласно закону, является Национальный расчетный депозитарий (НРД). После начала СВО счета НРД в крупнейших иностранных депозитариях - Euroclear и Clearstream - были заморожены, а сам НРД попал под санкции. Депозитарии занимаются хранением ценных бумаг и учетом прав на них.
В мае 2022 года США не стали продлевать срок действия генеральной лицензии, позволявшей России производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга. Россия стала исполнять обязательства по еврооблигациям в рублях с использованием нового механизма, позволяющего проводить такие выплаты.
Другие положения указа В целом же документ обновил временный порядок исполнения долговых обязательств РФ по еврооблигациям. Указ от 22 июня 2022 года, которым ранее определялся этот механизм, теперь прекращает действовать.
Отмечается, что РФ вправе направить в свой центральный депозитарий заявление об открытии на имя иностранного депозитария (без личного присутствия представителя) рублевого счета типа "И". Бенефициарами по счету будут владельцы еврооблигаций, а также некоторые другие лица. Речь идет об обязательствах как перед резидентами РФ, так и перед иностранными кредиторами.
Прописан также механизм индексации средств на счетах "И" и порядок их перечисления держателям. Для операций по таким счетам согласие или поручение иностранных депозитариев не требуется.
Правительству РФ, Минфину и совету директоров Центробанка поручено в течение 10 дней согласовать и утвердить необходимые решения.