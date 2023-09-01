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Бендерские гребцы - призеры чемпионата мира

Бендерские гребцы - призеры чемпионата мира

Бендерский экипаж в составе Дмитрия Зинченко и Никиты Наумчука завоевал бронзу чемпионата мира по академической гребле на дистанции 2 км. Соревнования проходят в сербском Белграде.

«К сожалению, их класс неолимпийский. А вот наша двойка парная Коршунов – Высоцкий-Шестаков поборются за олимпийские лицензии», - отметил глава Федерации водных видов ПМР Константин Гамалицкий.

Экипаж двойки парной Иван Коршунов и Кирилл Высоцкий-Шестаков на старт выйдут завтра - в заключительный день чемпионата мира. Приднестровцы будут проходить отбор на Олимпиаду-2024 в Париже, пишет novostipmr.com.
  • Сегодня, 19:43
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