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В Тирасполе сгорел автомобиль
Всё произошло утром 9 сентября во дворе частного дома на улице Маяковского.
Хозяин авто хотел накачать колёса с помощью электрокомпрессора, который подсоединил в прикуриватель. В какой-то момент он почувствовал запах гари в салоне, а после произошло возгорание.
Мужчина попытался самостоятельно справиться с пламенем с помощью порошкового огнетушителя, но не получилось. Его супруга позвонила на единый номер спасения, сообщает пресс- центр МВД ПМР.
До приезда огнеборцев автовладелец и его соседи заливали водой из садовых шлангов машину, в которой было установлено газобаллонное оборудование.
Когда приехали пожарные, «Форд» 1987 года выпуска уже выгорел полностью.
В результате пожара 54-летний тираспольчанин получил термические ожоги рук 3-й степени.
Причина возгорания – недостаток конструкции изготовления электрооборудования.
- Сегодня, 19:47
- DTV
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