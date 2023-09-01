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В Тирасполе сгорел автомобиль

В Тирасполе сгорел автомобиль

Всё произошло утром 9 сентября во дворе частного дома на улице Маяковского.

Хозяин авто хотел накачать колёса с помощью электрокомпрессора, который подсоединил в прикуриватель. В какой-то момент он почувствовал запах гари в салоне, а после произошло возгорание.

Мужчина попытался самостоятельно справиться с пламенем с помощью порошкового огнетушителя, но не получилось. Его супруга позвонила на единый номер спасения, сообщает пресс- центр МВД ПМР.

До приезда огнеборцев автовладелец и его соседи заливали водой из садовых шлангов машину, в которой было установлено газобаллонное оборудование.

Когда приехали пожарные, «Форд» 1987 года выпуска уже выгорел полностью.

В результате пожара 54-летний тираспольчанин получил термические ожоги рук 3-й степени.

Причина возгорания – недостаток конструкции изготовления электрооборудования.
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