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В Молдове подешевело подсолнечное масло

В Молдове подешевело подсолнечное масло
Фото: открытые источники

Растительное масло из подсолнечника подешевело примерно на 12% и стоит во многих магазинах Кишинева и всей страны около 26 леев за бутылку объемом 955 мл.

Дезодорированное рафинированное масло одной из компаний, расфасованное в пластиковые бутылки объемом 955 мл, стало стоить 25,90 лея по сравнению с прежней ценой 29,50 лея. То есть оно подешевело примерно на 3,60 лея, или примерно на 12,2%.

Растительное масло еще можно найти в магазинах по более высокой цене, но остальные производители и продавцы будут вынуждены снизить цену, отмечает Noi.md со ссылкой на mold-street.

Причины снижения цен компания не озвучила, но среди известных факторов - снижение стоимости сырья, то есть семян подсолнечника. Если в мае-августе 2023 года средняя закупочная цена на семена подсолнечника колебалась в пределах 7,40-8,0 лея за килограмм, то в конце августа она снизилась до 7 леев за килограмм.

Снижение стоимости энергоносителей - газа, электроэнергии и топлива - также может способствовать удешевлению.

Это уже второе значительное снижение цен на растительное масло в текущем году. С 2020 года по май 2022 года цены на растительное масло выросли в два с половиной раза, достигнув в середине мая 2022 года уровня около 50 леев за литр.
  • Сегодня, 19:57
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