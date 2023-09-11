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Тирасполь приобрёл пиролизную печь для сжигания мусора

Тирасполь приобрёл пиролизную печь для сжигания мусора

Тирасполь приобрёл пиролизную печь для сжигания мусора. Ежедневно в городе убирают более 70 улиц и почти 650 дворов, отметили на сегодняшнем совещании у Президента ПМР Вадима Красносельского.

Для сокращения объёмов складируемого на полигонах ТБО мусора работает сортировочная линия. Скоро доставят и специальный пресс.

Как отмечает пресс-служба главы государства, в одной печи можно сжигать до 8 тонн прессованного мусора.

Глава Тирасполя Олег Довгопол подчеркнул, что она относится к 8-му поколению и считается безопасной. Тем не менее вопрос о том, покупать ли дополнительные печи, решат только после апробирования техники и получения выводов специалистов относительно безвредности процесса.

Если подтвердится, что техника действительно эффективна и безопасна, то будет рассмотрена возможность приобретения еще 30 таких печей.
  • Сегодня, 18:43
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