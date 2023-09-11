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В заливе заповедника «Ягорлык» произошел мор рыбы

В заливе заповедника «Ягорлык» произошел мор рыбы
фото: novostipmr.com

В заливе заповедника «Ягорлык» в Дубоссарском районе произошел мор рыбы. По словам специалистов, такое в водоеме случается не в первый раз. Это, например, уже было пять лет назад, но в значительно меньшем объеме.

Представители межведомственной государственной комиссии выясняют причину массовой гибели рыб. Специалисты лаборатории Государственной службы экологического контроля и охраны окружающей среды ПМР сегодня взяли на исследование пробы воды, информирует novostipmr.com

Директор государственного заповедника «Ягорлык» Татьяна Шарапановская отметила, что впервые ситуация с мором рыбы произошла еще в 1983 году. Неблагоприятным условием, по ее словам, может быть цветение сине-зеленых водорослей в водоеме.

В юго-западной части заводи Ягорлыка, примерно на расстоянии 15-20 метров от берега, цвет воды сейчас изменился. Когда появляются сине-зеленые водоросли, в ночное время падает уровень кислорода.

На данный момент пока неизвестно, какие именно вещества воздействовали на рыбу в ягорлыкской заводи.

Специалисты Государственной службы экологического контроля, Республиканского научно-исследовательского института экологии и природных ресурсов, а также Приднестровского госуниверситета взяли необходимое количество погибших рыб для их вскрытия и выяснения причин мора.

В заливе заповедника «Ягорлык» произошел мор рыбы
  • Вчера, 19:01
  • DTV
  • Просмотров: 52
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