В заливе заповедника «Ягорлык» в Дубоссарском районе произошел мор рыбы. По словам специалистов, такое в водоеме случается не в первый раз. Это, например, уже было пять лет назад, но в значительно меньшем объеме.
Представители межведомственной государственной комиссии выясняют причину массовой гибели рыб. Специалисты лаборатории Государственной службы экологического контроля и охраны окружающей среды ПМР сегодня взяли на исследование пробы воды, информирует novostipmr.com
Директор государственного заповедника «Ягорлык» Татьяна Шарапановская отметила, что впервые ситуация с мором рыбы произошла еще в 1983 году. Неблагоприятным условием, по ее словам, может быть цветение сине-зеленых водорослей в водоеме.
В юго-западной части заводи Ягорлыка, примерно на расстоянии 15-20 метров от берега, цвет воды сейчас изменился. Когда появляются сине-зеленые водоросли, в ночное время падает уровень кислорода.
На данный момент пока неизвестно, какие именно вещества воздействовали на рыбу в ягорлыкской заводи.
Специалисты Государственной службы экологического контроля, Республиканского научно-исследовательского института экологии и природных ресурсов, а также Приднестровского госуниверситета взяли необходимое количество погибших рыб для их вскрытия и выяснения причин мора.